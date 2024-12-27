Карты Таро выбрали главных счастливчиков субботы. Этим знакам Зодиака улыбнется Фортуна

В субботу, 27 декабря, представителям четырех знаков Зодиака очень повезет. Таро-гороскоп сулит им не просто удачный день, а настоящий поцелуй Фортуны.

Водолей

В субботу вы можете понять, что хотите сделать шаг назад. И нет ничего плохого в том, что вы вернетесь к проекту, у которого есть все шансы на возрождение. Не просто так карты Таро сулят вам большую удачу, вам очень повезет во всех сферах жизни.

Весы

Таро-гороскоп на субботу сулит вам поцелуй Фортуны. Вы сможете многого добиться, однако для этого вам стоит заручиться поддержкой человека, который уже давно ждет вашего внимания. У вас есть все шансы стать главным счастливчиком субботы, но успех стоит разделить с тем, кто подставит свое надежное плечо.

Овен

Раскройте в себе новые таланты, решайтесь на грандиозные перемены. Таро-гороскоп на 28 декабря сулит вам большую удачу, важно лишь правильно ею распорядиться. Не зацикливайтесь на плохом и отбросьте все, что попросту отнимает ваше время, но не приносит ничего хорошо. Пора сместить вектор!

Лев

Блистайте, этот день точно можно будет назвать счастливым. Фортуна готовит для вас особый подарок, не отказывайтесь от него. Перемены и новые свершения всегда кажутся пугающими, но в вашем случае бояться точно не стоит. Все получится, добивайтесь желаемого и покоряйте новые высоты.