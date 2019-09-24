Залишився маленький син: на Донбасі загинув український військовий

Український військовий загинув на Донбасі (Колаж РБК-Україна)

Українського бійця вбила куля ворожого снайпера

На сході України, в зоні проведення операції Об'єднаних сил, у вівторок, 24 вересня, загинув український військовий Андрій Сторожук. Про це повідомили на офіційному сайті Вінницької обласної державної адміністрації.

Військовий ВСУ, старший солдат, боєць одного з підрозділів Андрій Сторожук народився в 1992 році, був родом з села Педоси Хмельницького району Вінницької області.

"Сьогодні, 24 вересня, Вінницька область знову втратила свого бійця на Сході України – загинув старший солдат Андрій Сторожук, 1992 року народження. За офіційною інформацією, Андрій Сторожук загинув під час виконання бойового завдання від пострілу снайпера в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області в зоні проведення ООС. Вогнепальне поранення несумісні з життям", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що у Андрія Сторожука залишився маленький син, який у 2017 році тільки з'явився на світ.

Поховають бійця в рідному селі Педоси Хмельницького району Вінницької області. За попередньою інформацією, прощання з Героєм України відбудеться у четвер, 26 вересня.

Раніше ми повідомляли про те, що 17 вересня на Донбасі загинув боєць "Айдара" Владислав Рой. Він був родом із Запоріжжя, і йому було всього 25 років.