ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Остался маленький сын: на Донбассе погиб украинский военный

STYLERЖизнь    24.09.2019 - 21:22
Остался маленький сын: на Донбассе погиб украинский военный
Украинский военный погиб на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

Украинского бойца сразила пуля вражеского снайпера

На востоке Украины, в зоне проведения операции Объединенных сил, во вторник, 24 сентября, погиб украинский военный Андрей Сторожук. Об этом сообщили на официальном сайте Винницкой областной государственной администрации.

Военный ВСУ, старший солдат, боец одного из подразделений Андрей Сторожук родился в 1992 году, был родом и з села Педосы Хмельницкого района Винницкой области.

"Сегодня, 24 сентября, Винницкая область снова потеряла своего бойца на Востоке Украины – погиб старший солдат Андрей Сторожук, 1992 года рождения. По официальной информации, Андрей Сторожук погиб во время выполнения боевого задания от выстрела снайпера в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в зоне проведения ООС. Огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что у Андрея Сторожука остался маленький сын, который в 2017 году только появился на свет.

Похоронят бойца в родном селе Педосы Хмельницкого района Винницкой области. По предварительной информации, прощание с Героем Украины состоится в четверг, 26 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что 17 сентября на Донбассе погиб боец "Айдара" Владислав Рой. Он был родом из Запорожья, и ему было всего 25 лет.

Крутой украинский спецзназ: в сети показали работу закрытого подразделения ВСУ Танкисты ВСУ показали на что способны: в сети появилось яркое видео
Новости Украины Вооруженные силы Украинывойнапогибли
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь