Остался маленький сын: на Донбассе погиб украинский военный

Украинский военный погиб на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

Украинского бойца сразила пуля вражеского снайпера

На востоке Украины, в зоне проведения операции Объединенных сил, во вторник, 24 сентября, погиб украинский военный Андрей Сторожук. Об этом сообщили на официальном сайте Винницкой областной государственной администрации.

Военный ВСУ, старший солдат, боец одного из подразделений Андрей Сторожук родился в 1992 году, был родом и з села Педосы Хмельницкого района Винницкой области.

"Сегодня, 24 сентября, Винницкая область снова потеряла своего бойца на Востоке Украины – погиб старший солдат Андрей Сторожук, 1992 года рождения. По официальной информации, Андрей Сторожук погиб во время выполнения боевого задания от выстрела снайпера в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в зоне проведения ООС. Огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что у Андрея Сторожука остался маленький сын, который в 2017 году только появился на свет.

Похоронят бойца в родном селе Педосы Хмельницкого района Винницкой области. По предварительной информации, прощание с Героем Украины состоится в четверг, 26 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что 17 сентября на Донбассе погиб боец "Айдара" Владислав Рой. Он был родом из Запорожья, и ему было всего 25 лет.