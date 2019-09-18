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На Донбасі загинув боєць "Айдара": фото героя

STYLERВійна    18.09.2019 - 18:49
На Донбасі загинув боєць "Айдара": фото героя
Фото: На Донбасі загинув боєць "Айдара" (РБК-Україна)

Український боєць загинув, захищаючи Україну від ворогів

У війні з бойовиками на Донбасі 17вересня загинув боєць від "Айдара" Владислав Рой. Про це повідомляється на сторінці батальйону в соцмережі Facebook.

Наголошується, що "айдаровець" родом із Запоріжжя, йому 25 років. Загинув, отримавши смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків.

"17 вересня 2019 р. при виконанні службових обов'язків у зоні проведення операції Об'єднаних сил від смертельних поранень загинув Владислав Рой. Хоробрий воїн, вірний товариш. Співчуваємо рідним та близьким. Герої не вмирають. З нами Бог!" - написали його побратими на сторінці.

На Донбасі загинув боєць &quot;Айдара&quot;: фото героя

На Донбасі загинув боєць &quot;Айдара&quot;: фото герояФото: Владислав Рой (facebook.com/24AIDAR)

У коментарях користувачі мережі приносять співчуття рідним героя і пишуть теплі слова бійцю.

  • Так, хороший був друг, товариш, розумний співрозмовник з яким можна було поговорити по душам, шкода що його тепер з нами немає. Вічна пам'ять. Бджілка, ми тебе не забудемо.
  • Воїн! Вічна пам'ять!.
  • Боже!! Коли вже припинять вмирати Наші діти!!!! Як батькам можна пережити смерть своєі дитини???.... Співчуваємо....Пам'пам'ятаємо...
  • Герої не вмирають. Вічна пам'ять.
  • Вічна пам'ять.

На Донбасі загинув боєць &quot;Айдара&quot;: фото герояСкріншот коментарів (facebook.com/24AIDAR)

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