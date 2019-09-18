На Донбасі загинув боєць "Айдара": фото героя

Фото: На Донбасі загинув боєць "Айдара" (РБК-Україна)

Український боєць загинув, захищаючи Україну від ворогів

У війні з бойовиками на Донбасі 17вересня загинув боєць від "Айдара" Владислав Рой. Про це повідомляється на сторінці батальйону в соцмережі Facebook.

Наголошується, що "айдаровець" родом із Запоріжжя, йому 25 років. Загинув, отримавши смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків.

"17 вересня 2019 р. при виконанні службових обов'язків у зоні проведення операції Об'єднаних сил від смертельних поранень загинув Владислав Рой. Хоробрий воїн, вірний товариш. Співчуваємо рідним та близьким. Герої не вмирають. З нами Бог!" - написали його побратими на сторінці.

Фото: Владислав Рой (facebook.com/24AIDAR)

У коментарях користувачі мережі приносять співчуття рідним героя і пишуть теплі слова бійцю.

Так, хороший був друг, товариш, розумний співрозмовник з яким можна було поговорити по душам, шкода що його тепер з нами немає. Вічна пам'ять. Бджілка, ми тебе не забудемо.

Воїн! Вічна пам'ять!.

Боже!! Коли вже припинять вмирати Наші діти!!!! Як батькам можна пережити смерть своєі дитини???.... Співчуваємо....Пам'пам'ятаємо...

Герої не вмирають. Вічна пам'ять.

Вічна пам'ять.

Скріншот коментарів (facebook.com/24AIDAR)