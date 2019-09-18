На Донбасі загинув боєць "Айдара": фото героя

Український боєць загинув, захищаючи Україну від ворогів
У війні з бойовиками на Донбасі 17вересня загинув боєць від "Айдара" Владислав Рой. Про це повідомляється на сторінці батальйону в соцмережі Facebook.
Наголошується, що "айдаровець" родом із Запоріжжя, йому 25 років. Загинув, отримавши смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків.
"17 вересня 2019 р. при виконанні службових обов'язків у зоні проведення операції Об'єднаних сил від смертельних поранень загинув Владислав Рой. Хоробрий воїн, вірний товариш. Співчуваємо рідним та близьким. Герої не вмирають. З нами Бог!" - написали його побратими на сторінці.
Фото: Владислав Рой (facebook.com/24AIDAR)
У коментарях користувачі мережі приносять співчуття рідним героя і пишуть теплі слова бійцю.
Скріншот коментарів (facebook.com/24AIDAR)