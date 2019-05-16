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Особливий день: Епіфаній емоційно звернувся до українців (відео)

STYLERПерсони    16.05.2019 - 16:07
Особливий день: Епіфаній емоційно звернувся до українців (відео)
Епіфаній привітав українцев з Днем вишиванки (колаж: РБК-Україна)

Епіфаній наголосив на важливості цього унікального свята для українців

Митрополит Епіфаній звернувся до українців зі стін Михайлівського золотоверхого собору. Предстоятель ПЦУ привітав співвітчизників з унікальним для нашої країни святом - Днем вишиванки. Відповідне відео митрополит опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Сьогодні, 16 травня, в День вишиванки у Михайлівському соборі Епіфаній разом із послом Великобританії в Україні Джудіт Гоф зіграли святковий передзвін на карильйоні і музичному інструменті з набором точно настроєних дзвонів з механічним керуванням і помолилися за мир в Україні.

Епіфаній наголосив на тому, що вишиванка - це унікальний символ, який для кожного патріота має особливе значення.

"Вишиванка є особливим символом для кожного українця, що відображає нашу внутрішню національну ідентичність", - сказав митрополит.

Епіфаній привітав українцев з Днем вишиванки (відео: facebook.com/epifaniy)

Українці в коментарях під відео дякують предстоятелю ПЦУ за такі непомпезні і щирі слова і приєднуються до привітань.

  • "Дуже гарне привітання. Дякуємо. Божої ласки Вам!"
  • "Кіріє Ісусе Христе, Сину Божий, Богородицею помилуй мя";
  • "Прекрасне привітання! Сучасне і непомпезне! Дуже вдячна за такий стиль";
  • "Дуже дякую за привітання! Божої благодаті нам усім!"

Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній зробив несподівану заяву на тему гендеру та ЛГБТ.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Філарет не запросив Епіфанія на свято у Володимирському соборі.

А також писали, що мережа бурхливо відреагувала на зустріч Зеленського з Епіфанієм.

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