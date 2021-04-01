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Тіна Кароль купила для 12-річного сина землю під Києвом: як виглядає ділянка

Новость на русском → Київська область, Четвер 01 квітня 2021 21:13
Тіна Кароль купила для 12-річного сина землю під Києвом: як виглядає ділянка Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Автор: Володимир Костирін

Тіна Кароль, чий особняк під Києвом нещодавно показали на відео, купила для свого сина-школяра Веніаміна земельну ділянку в селі Рожни недалеко від столиці.

Про це йдеться у програмі "Викриття" на каналі Кyiv Live.

Журналісти з'ясували, що нещодавно народна артистка України подарувала своєму 12-річному синові майже 14 соток в Рожнах - Кароль переписала земельну ділянку на хлопчика.

Тіна Кароль купила для 12-річного сина землю під Києвом: як виглядає ділянка

Тіна Кароль купила 12-річному сину Веніаміну земельну ділянку під Києвом (фото: скрін з відео)

Зараз Веніамін продовжує своє навчання в британській початковій школі Repton Preparatory School, а до Англії він поїхав ще у 8-річному віці. Вартість навчання у престижнішому навчальному закладі - мільйон гривень на рік.

Але Тіна вирішила, що хлопчик житиме не в гуртожитку, а в українській родині в Британії, щоб він не забував рідну мову.

Веніамін під час навчання полюбив уроки музики - освоїв фортепіано та ударну установку, а також робить успіхи у фехтуванні та відмінно грає в регбі. Крім того, хлопчик відвідує церкву, співає українські народні пісні, займається танцями - освоїв український гопак з шаблею.

Тіна Кароль щодня спілкується з сином через інтернет, а на канікулах подорожує з ним по світу. Так, цієї зими вони вирушили в Африку в екзотичну Намібію, де познайомилися з місцевими жителями та гуляли поруч з дикими тваринами.

Відео: Тіна Кароль купила своєму сину Веніаміну землю під Києвом

Раніше повідомлялося, що недавно знайома Кароль розповіла, яка вона сусідка - хореограф Яна Заєць, яка винаймала разом із зіркою квартиру, також поділилася несподіваними спогадами про співачку.

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