Особлива пенсія в Україні: хто може отримувати і скільки платять

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсію в Україні виплачують при особливих обставинах, і її розмір залежить від різних факторів

Пенсію в Україні нараховують людям з інвалідністю, причому для її отримання також потрібен страховий стаж. І така вимога не залежить від групи, але має прямий зв'язок з тим, в якому віці людина повністю або частково втратила працездатність. Також розмір виплат пов'язаний з групою інвалідності - першою, другою чи третьою.

А ось період, в який була отримана інвалідність - до працевлаштування, під час або після закінчення - не має ваги при призначенні пенсійних виплат, але є нюанси, пише buhgalter911.com

Людям з інвалідністю теж потрібен страховий стаж

Якщо людина отримала інвалідність внаслідок трудового каліцтва або профзахворювання, то стаж в облік не йде.

Але водночас для інвалідів першої, другої та третьої групи загального захворювання обов'язкова наявність певного страхового стажу. Тут все залежить від віку, коли була отримана інвалідність, і яка група присвоєна людині. Деталі в таблиці.

Співвідношення групи, стажу і віку для осіб з інвалідністю (фото: lawportal.com.ua)

Якщо ж інвалідність була отримана після досягнення пенсійного віку, то пенсію по інвалідності можна оформити при наявності 15 років страхового стажу. А якщо достатньої кількості років немає, тоді людині призначать соціальну допомогу. Вона, як правило, дорівнює прожитковому мінімуму для осіб які втратили працездатність (1712 грн на 1 липня). Для цього потрібно звертатися не до ПФУ, а в місцеве управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання, простіше кажучи - соцзабез.

Пенсія по інвалідності призначається довічно або на весь період інвалідності. А безстроково отримувати пенсії по інвалідності можуть українці, які досягли пенсійного віку.

Розмір пенсії по інвалідності

Величина пенсії залежить від групи інвалідності:

особи з інвалідністю 1 групи будуть отримувати 100% пенсії за віком,

особи з інвалідністю 2 групи - 90% пенсії за віком,

особи з інвалідністю 3 групи - 50% пенсії за віком.

Якщо ж у людини з інвалідністю 2 і 3 групи є необхідний страховий стаж, то розмір її пенсії може дорівнювати пенсії за віком. Знову ж таки, тут має значення вік, в якому інвалідність була встановлена. Детальніше можна побачити в таблиці нижче.

Стаж і пенсія по інвалідності 2 і 3 груп (фото: lawportal.com.ua)

Зазначимо, що втрата працездатності під час строкової військової служби дає право отримати пенсію по інвалідності й за відсутності необхідного страхового стажу.

Крім того, збільшити розмір виплат людям з інвалідністю можуть деякі надбавки на догляд або на утриманців, додаткові пенсії, індексації, пенсії за особливі заслуги перед Україною (якщо людина з інвалідністю має на них право).

50 грн надбавки буде на догляд особам з інвалідністю I групи, одиноким інвалідам II групи, а також одиноким особам з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку.

150 гривень - непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких знаходяться неповнолітні діти. При цьому доплатять на кожну дитину.

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