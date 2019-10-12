Особлива дата: у мережі з'явилися особисті фото Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк, яка за чутками знаходиться в лікарні для важкохворих з раком четвертої стадії, продовжує зберігати мовчання і не коментувати свою хворобу. Але на сторінці актриси в Instagram в останні дні помічена активність. Так, вчора родичі актриси порушили мовчання і заявили, що сторінка, створена на підтримку артистки, заблокована.

А сьогодні, 12 жовтня, у записі "прекрасну няню" привітали з річницею вінчання з чоловіком Петром Чернишовим. Подружжя одружилися у цей день, рівно 11 років тому. На сторінці опублікували рідкісні фото пари з вінчання. На них Анастасія в білій сукні виглядає просто чудово, її очі світяться щастям, а усмішка сяє ніжністю.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов (instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Рівно 11 років тому відбулося вінчання цій прекрасної пари. Від усієї сім'ї, від друзів і близьких, ми хочемо привітати Настю і Петра з цією особливою датою! У житті бувають різні періоди, радісні або складні, і дуже-дуже важливо, коли ти можеш повністю розділити це з коханою людиною. Ви завжди були єдині, і зараз ми абсолютно впевнені, що удвох ви подолаєте все. Ваша пара - абсолютне підтвердження того, що справжня любов існує. Тому сьогодні - за ЛЮБОВ! Ми віримо, що вона володіє цілющою силою і творить дива", - написала сім'я актриси під знімками.

Вінчання Анастасії Заворотнюк 11 років тому (instagram.com/a_zavorotnyuk)