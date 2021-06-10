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Основні симптоми сезонної алергії: як виявити збудника

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Четвер 10 червня 2021 23:05
Основні симптоми сезонної алергії: як виявити збудника Колаж РБК-Україна: які симптоми має сезонна алергія
Автор: Тетяна Самарук

Від сезонної алергії страждає третина населення планети. Навіть якщо ви гуляєте далеко від місця, де росте алерген, уникнути подразнення не вдасться. Адже пилок рослин дуже швидко поширюється.

Про це у Telegram-каналі пише МОЗ України.

Так, пилкових алергенів є найбільше, їх налічують близько 100 видів.

Симптоми сезонної алергії

У МОЗ розповіли, що все залежить від алергену, з яким контактує організм. Але найпоширенішими симптомами є чхання, закладеність носу, свербіж шкіри, сльозотеча, почервоніння, кашель. Однак, такі симптоми схожі з проявами інших хвороб, тому необхідно виявити алерген.

Основні симптоми сезонної алергії: як виявити збудникаФото: симптоми сезонної алергії (pexels)

Які рослини викликають алергію?

До найпоширеніших відносять: амброзія, медова трава м'яка, тимофіївка лучна, костриця, житня трава, стоколос, пажитниця багаторічна, мітлиця, пахуча трава звичайна, китник лучний.

Основні симптоми сезонної алергії: як виявити збудникаФото: рослини, які можуть викликати алергію (pixabay)

Як виявити збудника алергії?

Причину алергії допоможе вирішити алерголог та молекулярна діагностика. Її проводять навіть під час вживання антигістамінних препаратів, якщо вони життєво необхідні для вас. Окрім того, якщо препаратів ви не приймаєте, то можна пройти прик-тест.

Основні симптоми сезонної алергії: як виявити збудникаФото: діагностика, для вияву збудника алергії (pixabay)

Коли дослідження виявить причину алергії лікар може призначити АСІТ терапію.

Чи зменшується кількість пилку після дощу?

У МОЗ заявили, що дощова погода лише збільшує прояв алергії, сезонної астми чи набряку, оскільки алергенність білкової структури підвищується.

Раніше ми повідомляли, що лікарі розповіли, кому суворо заборонено пити квас, і які можуть бути наслідки.

Також медики повідомили, коли заборонено їсти полуницю.

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