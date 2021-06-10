Основные симптомы сезонной аллергии: как выявить возбудителя
От сезонной аллергии страдает треть населения планеты. Даже если вы гуляете далеко от места, где растет аллерген, избежать раздражения не удастся. Ведь пыльца растений очень быстро распространяется.
Об этом в Telegram-канале пишет МОЗ Украины.
Так, пыльцевых аллергенов является всего их насчитывают около 100 видов.
Симптомы сезонной аллергии
В Минздраве рассказали, что все зависит от аллергена, с которым контактирует организм. Но самыми распространенными симптомами являются чихание, заложенность носа, кожный зуд, слезотечение, покраснение, кашель. Однако, такие симптомы схожи с проявлениями других болезней, поэтому необходимо выявить аллерген.
Фото: симптомы сезонной аллергии (pexels)
Какие растения вызывают аллергию?
К самым распространенным относят: амброзия, медовая трава мягкая, тимофеевка луговая, овсяница, ржаная трава, стоколос, пажитница многолетняя, полевица, пахучая трава обыкновенная, китник Луговой.
Фото: растения, которые могут вызвать аллергию (pixabay)
Как выявить возбудителя аллергии?
Причину аллергии поможет решить аллерголог и молекулярная диагностика. Ее проводят даже во время употребления антигистаминных препаратов, если они жизненно необходимы для вас. Кроме того, если препаратов вы не принимаете, то можно пройти прик-тест.
Фото: диагностика, для проявления возбудителя аллергии (pixabay)
Когда исследование выявит причину аллергии врач может назначить АСИТ терапию.
Уменьшается ли количество пыльцы после дождя?
В Минздраве заявили, что дождливая погода лишь увеличивает проявление аллергии, сезонной астмы или отека, поскольку аллергенность белковой структуры повышается.
Ранее мы сообщали, что врачи рассказали, кому строго запрещено пить квас, и какие могут быть последствия.
Также медики сообщили, когда запрещено есть клубнику.