RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Засновник київської банди вдень тренував дітей, а вночі зображував народного месника

Автор: Роман Мирончук

Олександр Оверченко, якого називають Сенсеєм, організував злочинну групу, яка нападала і грабувала суддів, чиновників і правоохоронців. При цьому 42-річний житель Чернігівської області був президентом Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні та займався тренуванням дітей.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Сенсей досконало володів заходами конспірації, знав методи оперативно-розшукової діяльності і навіть відкрив свій телеграм-канал, де публікував допити потерпілих.

Його угрупування діяло з 2017 року. На рахунку злочинців кривавий напад на юриста в Києві, розбій в будинку судді апеляційного суду та напад на мера одного з міст.

До складу злочинної групи входили 10 осіб. Їх підозрюють у скоєнні щонайменше два десятки тяжких і особливо тяжких злочинів.

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Злочини банди

У 2017 році, злочинці скоїли замах на вбивство поліцейського. Вони прикріпили під колесо його автомобіля вибуховий пристрій. В результаті цього правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

У квітні 2018 року в Броварах зловмисники скоїли розбійний напад на будинок одного з суддів апеляційного суду.

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

У вересні 2018 напали на столичного адвоката. Злочинці прострелили чоловікові обидві ноги і викрали у нього 15 тисяч доларів, 1 тисячу євро та ювелірні вироби.

У грудні 2020 року в селі Гора зловмисники напали на IT-бізнесменів, забрали у них машини та банківські картки.

Ретельно все готували

Правоохоронці розповіли, що злочинці ретельно готувалися до кожного свого нападу. Вони стежили за жертвами, встановлювали відео стеження, пересувалися пішки або на велосипедах.

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

"Інформацію про жертви нападів зловмисники отримували з інтернет-видань та ЗМІ, вивчали декларації, використовували відео з квадрокоптера", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Покарання

Злочинному угрупованню загрожує до 15 років позбавлення волі, самому ж ватажкові банди - довічне ув'язнення.

Нагадаємо, українців попередили про нових нахабних шахраїв, які працюють через "Нову пошту".

Ми також писали про те, що під Києвом злодії вдерлися в будинок пенсіонерів і катували їх.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївБанда