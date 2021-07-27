Засновник київської банди вдень тренував дітей, а вночі зображував народного месника

Сенсей досконало володів заходами конспірації, знав методи оперативно-розшукової діяльності і навіть відкрив свій телеграм-канал, де публікував допити потерпілих.

Його угрупування діяло з 2017 року. На рахунку злочинців кривавий напад на юриста в Києві, розбій в будинку судді апеляційного суду та напад на мера одного з міст.

До складу злочинної групи входили 10 осіб. Їх підозрюють у скоєнні щонайменше два десятки тяжких і особливо тяжких злочинів.

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Злочини банди

У 2017 році, злочинці скоїли замах на вбивство поліцейського. Вони прикріпили під колесо його автомобіля вибуховий пристрій. В результаті цього правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

У квітні 2018 року в Броварах зловмисники скоїли розбійний напад на будинок одного з суддів апеляційного суду.

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

У вересні 2018 напали на столичного адвоката. Злочинці прострелили чоловікові обидві ноги і викрали у нього 15 тисяч доларів, 1 тисячу євро та ювелірні вироби.

У грудні 2020 року в селі Гора зловмисники напали на IT-бізнесменів, забрали у них машини та банківські картки.

Ретельно все готували

Правоохоронці розповіли, що злочинці ретельно готувалися до кожного свого нападу. Вони стежили за жертвами, встановлювали відео стеження, пересувалися пішки або на велосипедах.

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

"Інформацію про жертви нападів зловмисники отримували з інтернет-видань та ЗМІ, вивчали декларації, використовували відео з квадрокоптера", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Покарання

Злочинному угрупованню загрожує до 15 років позбавлення волі, самому ж ватажкові банди - довічне ув'язнення.