Ускладнення після коронавірусу можуть проявитися не відразу: що потрібно знати

Коронавірус підступний тим, що ускладнення після захворювання можуть проявитися не відразу. Частина людей після перенесеного захворювання не потребують спеціального лікування або реабілітації, та й постковідний синдром є далеко не у всіх. Однак ускладнення і наслідки можуть проявити себе через кілька тижнів або навіть місяців після одужання.

Про це розповіла кандидат медичних наук, доцент кафедри військової терапії УВМА, пульмонолог Світлана Бичкова в коментарі для " КП в Україні ".

Проблеми з легенями

Як пояснила лікар, ускладнення після перенесеного коронавірусу можуть мати відстрочену дію. Першою може постраждати дихальна система і це проявляється в задишці, утрудненому диханні та кашлі, який довго не проходить.

Проблеми дають про себе знати після фізичних навантажень, часом, навіть від звичайної ходьби по сходах. Для того, щоб визначити ступінь ураження легенів і фіброзних змін, потрібно пройти обстеження.

"Навіть після перенесеної легкої пневмонії у пацієнтів зберігається пневмофіброз, тобто порушується функція дихання. Через недостатнє надходження кисню у людини мало кисню і в крові. Як ускладнення пневмофіброз зустрічається найчастіше. Його видно на рентгенологічних знімках, на КТ, і проявляється він порушенням функції зовнішнього дихання і зниженням якості дихання і життєвої ємності легенів. Процес цей оборотний, але тільки під впливом препаратів", - пояснила фахівець.

Частина таких змін успішно проходить, але для цього потрібно хоча б рік берегтися від респіраторних функцій, вакцинуватися від пневмокока і грипу, виключити будь-яке куріння, навіть кальян і зайнятися реабілітацією. Як відзначають вчені, легені після коронавірусу в більшості випадків повністю відновлюються.

Що потрібно робити обов'язково після COVID-19:

Протягом пів року стежити за насичуваністю крові киснем за допомогою пульсоксиметра.

Регулярно виконувати дихальну гімнастику, навіть після зникнення всіх симптомів.

Робити гімнастику для м'язів живота і спини

Багато ходити - це універсальна вправа

Плавати або зайнятися під керівництвом інструктора гідрокінезіотерапією.

Повноцінно харчуватися, з білками та жирами натурального походження.

Проблеми з серцево-судинною системою

Ця проблема займає друге місце за ускладненнями після коронавірусу. Згустки крої, що заважають її вільному проходженню в артеріях, можуть виникнути в разі важкого перебігу хвороби та привести до тромботичних ускладнень.

Тромбоз може виникнути в легенях, в судинах, що живлять м'язи серця, в головному мозку і навіть в кишківнику. В яку посудину тромб влетів - та система і постраждала. Це призводить до збільшення пацієнтів з ішемічними інсультами, інфарктами та тромбозами. Найчастіші ускладнення-міокардити (ураження серцевого м'яза). Вони можуть розвинутися через деякий час після хвороби.

"При міокардитах серце може збільшитися в об'ємі й у серцевого м'яза стає недостатньо сили, щоб перекачувати кров. Від цього і виникають задишка, тахікардія. Якщо у пацієнта після ковіду є ці два симптоми, потрібно перевіритися на наявність пневмофіброзу і міокардиту, звернувшись як мінімум до сімейного лікаря", - пояснила лікар.

Також може розвинутися аритмія або ураження перикарда – серцевої сумки. Запалення тканин серця у пацієнтів фіксується і через пів року після одужання, навіть у тих, хто хворів безсимптомно.

Як уберегтися:

Стежити за показниками артеріального тиску

Пройти процедури та масаж, які призначає лікар

Робити зарядку вранці

Забути про шкідливі звички

Пити багато рідини

Є каші, нежирні кисломолочні продукти, овочі та фрукти

Уникати стресів

Більше рухатися і перебувати на свіжому повітрі

Проблеми зі шлунком

У 20-30% пацієнтів спостерігалися шлунково-кишкові розлади й за словами медика, з появою штаму Дельта, такої симптоматики може стати більше. На шлунок також впливає і лікування коронавірусу - велика кількість ліків. Можуть бути порушення перетравлення їжі, зниження маси тіла, болі в животі, ензимопатії. Після коронавірусу варто зробити УЗД внутрішніх органів.

Які симптоми повинні насторожити:

Порушення апетиту

Біль в навколопупочній області

Тяжкість, здуття, газоутворення

Спазм

Діарея з частими позивами та кров'ю в калі

Нудота, печія

Запір

При таких симптомах потрібно звернутися до сімейного лікаря, провести обстеження і здати аналізи.

Проблеми з центральною нервовою системою

Дія коронавірусу на нервову систему вже доведено – він проникає в організм і вражає клітини. Частинки вірусу можуть впроваджуватися в клітини головного мозку і порушувати його роботу, провокувати запалення мозкової тканини та відмирання нейронів, впливати на клітинне старіння і прискорювати розвиток різних патологій.

Після коронавірусу проблеми з нервовою системою можуть виражатися в порушеннях пам'яті та мови, тривалих втратах нюху або смаку, в сплутаності мислення, депресією, тривожністю і панічними атаками. Найчастіше пацієнти скаржаться на порушення сну.

За яких симптомах потрібно звернутися до лікаря:

Сплутаність думок і труднощі із запам'ятовуванням

Дезорієнтація в просторі

Порушення мови

Підвищена нервова збудливість

Агресія

Оніміння кінцівок

Панічні атаки та напади неконтрольованого страху

Випадання волосся і погіршення зору

Безсоння або тривожні сни

Затяжна депресія

Раптове підвищення температури

Потрібно звернутися до лікарів, навіть якщо є всього 2-3 симптому і пройти діагностику. Також важливо дотримуватися режиму сну, ходити на масаж, лікувальну фізкультуру, гуляти на свіжому повітрі, використовувати вправи для тренування пам'яті, швидкості реакції, дрібної моторики.

Ще важливо правильно харчуватися і виключити всі продукти, які збуджують нервову систему, відмовитися від спілкування з токсичними людьми, від використання гаджетів, і обов'язково – позитивні емоції та нові захоплення.