Осложнения после коронавируса могут проявиться не сразу: что нужно знать
Коронавирус коварен тем, что осложнения после заболевания могут проявиться не сразу. Часть людей после перенесенного заболевания не нуждаются в специальном лечении или реабилитации, да и постковидный синдром есть далеко не у всех. Однако осложнения и последствия могут проявить себя через несколько недель или даже месяцев после выздоровления.
Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры военной терапии УВМА, пульмонолог Светлана Бычкова в комментарии для "КП в Украине".
Проблемы с легкими
Как объяснила врач, осложнения после перенесенного коронавируса могут иметь отсроченное действие. Первой может пострадать дыхательная система и это проявляется в одышке, затрудненном дыхании и кашле, который долго не проходит.
Проблемы дают о себе знать после физических нагрузок, порой, даже от обычной ходьбы по ступенькам. Для того чтобы определить степень поражения легких и фиброзных изменений, нужно пройти обследование.
"Даже после перенесенной легкой пневмонии у пациентов сохраняется пневмофиброз, то есть нарушается функция дыхания. Из-за недостаточного поступления кислорода у человека мало кислорода и в крови. Как осложнение пневмофиброз встречается чаще всего. Его видно на рентгенологических снимках, на КТ, и проявляется он нарушением функции внешнего дыхания и снижением качества дыхания и жизненной емкости легких. Процесс этот обратимый, но только под влиянием препаратов", - объяснила специалист.
Часть таких изменений успешно проходит, но для этого нужно хотя бы год беречься от респираторных функций, вакцинироваться от пневмококка и гриппа, исключить любое курение, даже кальян и заняться реабилитацией. Как отмечают ученые, легкие после коронавируса в большинстве случаев полностью восстанавливаются.
Что нужно делать обязательно после COVID-19:
- В течении полугода следить за насыщаемостью крови кислородом с помощью пульсоксиметра.
- Регулярно выполнять дыхательную гимнастику, даже после исчезновения всех симптомов.
- Делать гимнастику для мышц живота и спины
- Много ходить – это универсальная упражнение
- Плавать или заняться под руководством инструктора гидрокинезиотерапией.
- Полноценно питаться, с белками и жирами натурального происхождения.
Проблемы с сердечно-сосудистой системой
Эта проблема занимает второе место по осложнениям после коронавируса. Сгустки крои, мешающие ее свободному прохождению в артериях, могут возникнуть в случае тяжелого течения болезни и привести к тромботическим осложнениям.
Тромбоз может возникнуть в легких, в сосудах, питающих мышцы сердца, в головном мозге и даже в кишечнике. В какой сосуд тромб влетел – та система и пострадала. Это приводит к увеличению пациентов с ишемическими инсультами, инфарктами и тромбозами. Самые частые осложнения – миокардиты (поражения сердечной мышцы). Они могут развиться спустя некоторое время после болезни.
"При миокардитах сердце может увеличиться в объеме и у сердечной мышцы становится недостаточно силы, чтобы перекачивать кровь. От этого и возникают одышка, тахикардия. Если у пациента после ковида есть эти два симптома, нужно провериться на наличие пневмофиброза и миокардита, обратившись как минимум к семейному врачу", - объяснила врач.
Также может развиться аритмия или поражение перикарда – сердечной сумки. Воспаление тканей сердца у пациентов фиксируется и через полгода после выздоровления, даже у тех, кто болел бессимптомно.
Как уберечься:
- Следить за показателями артериального давления
- Пройти процедуры и массаж, которые назначает врач
- Делать зарядку по утрам
- Забыть о вредных привычках
- Пить много жидкости
- Есть каши, нежирные кисломолочные продукты, овощи и фрукты
- Избегать стрессов
- Больше двигаться и находиться на свежем воздухе
Проблемы с желудком
У 20-30% пациентов наблюдались желудочно-кишечные расстройства и по словам медика, с появлением штамма Дельта, такой симптоматики может стать больше. На желудок также влияет и лечение коронавируса – большое количество лекарств. Могут быть нарушения переваривания пищи, снижение массы тела, боли в животе, энзимопатии. После коронавируса стоит сделать УЗИ внутренних органов.
Какие симптомы должны насторожить:
- Нарушение аппетита
- Боль в околопупочной области
- Тяжесть, вздутие, газообразование
- Спазмы
- Диарея с частыми позывами и кровью в кале
- Тошнота, изжога
- Запор
При таких симптомах нужно обратиться к семейному врачу, провести обследование и сдать анализы.
Проблемы с центральной нервной системой
Действие коронавируса на нервную систему уже доказано – он проникает в организм и поражает клетки. Частицы вируса могут внедряться в клетки головного мозга и нарушать его работу, провоцировать воспаление мозговой ткани и отмирание нейронов, влиять на клеточное старение и ускорять развитие различных патологий.
После коронавируса проблемы с нервной системой могут выражаться в нарушениях памяти и речи, длительных потерях нюха или вкуса, в спутанности мышления, депрессией, тревожностью и паническими атаками. Чаще всего пациенты жалуются на нарушение сна.
При каких симптомах нужно обратиться к врачу:
- Спутанность мыслей и трудности с запоминанием
- Дезориентация в пространстве
- Нарушение речи
- Повышенная нервная возбудимость
- Агрессия
- Онемение конечностей
- Панические атаки и приступы неконтролируемого страха
- Выпадение волос и ухудшение зрения
- Бессонница или тревожные сны
- Затяжная депрессия
- Внезапное повышение температуры
Нужно обратиться к врачам, даже если есть всего 2-3 симптома и пройти диагностику. Также важно соблюдать режим сна, ходить на массаж, лечебную физкультуру, гулять на свежем воздухе, использовать упражнения для тренировки памяти, быстроты реакции, мелкой моторики.
Еще важно правильно питаться и исключить все продукты, которые возбуждают нервную систему, отказаться от общения с токсичными людьми, от использования гаджетов, и обязательно – положительные эмоции и новые увлечения.
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