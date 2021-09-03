Осложнения после коронавируса могут проявиться не сразу: что нужно знать

Коронавирус коварен тем, что осложнения после заболевания могут проявиться не сразу. Часть людей после перенесенного заболевания не нуждаются в специальном лечении или реабилитации, да и постковидный синдром есть далеко не у всех. Однако осложнения и последствия могут проявить себя через несколько недель или даже месяцев после выздоровления.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры военной терапии УВМА, пульмонолог Светлана Бычкова в комментарии для " КП в Украине ".

Проблемы с легкими

Как объяснила врач, осложнения после перенесенного коронавируса могут иметь отсроченное действие. Первой может пострадать дыхательная система и это проявляется в одышке, затрудненном дыхании и кашле, который долго не проходит.

Проблемы дают о себе знать после физических нагрузок, порой, даже от обычной ходьбы по ступенькам. Для того чтобы определить степень поражения легких и фиброзных изменений, нужно пройти обследование.

"Даже после перенесенной легкой пневмонии у пациентов сохраняется пневмофиброз, то есть нарушается функция дыхания. Из-за недостаточного поступления кислорода у человека мало кислорода и в крови. Как осложнение пневмофиброз встречается чаще всего. Его видно на рентгенологических снимках, на КТ, и проявляется он нарушением функции внешнего дыхания и снижением качества дыхания и жизненной емкости легких. Процесс этот обратимый, но только под влиянием препаратов", - объяснила специалист.

Часть таких изменений успешно проходит, но для этого нужно хотя бы год беречься от респираторных функций, вакцинироваться от пневмококка и гриппа, исключить любое курение, даже кальян и заняться реабилитацией. Как отмечают ученые, легкие после коронавируса в большинстве случаев полностью восстанавливаются.

Что нужно делать обязательно после COVID-19:

В течении полугода следить за насыщаемостью крови кислородом с помощью пульсоксиметра.

Регулярно выполнять дыхательную гимнастику, даже после исчезновения всех симптомов.

Делать гимнастику для мышц живота и спины

Много ходить – это универсальная упражнение

Плавать или заняться под руководством инструктора гидрокинезиотерапией.

Полноценно питаться, с белками и жирами натурального происхождения.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Эта проблема занимает второе место по осложнениям после коронавируса. Сгустки крои, мешающие ее свободному прохождению в артериях, могут возникнуть в случае тяжелого течения болезни и привести к тромботическим осложнениям.

Тромбоз может возникнуть в легких, в сосудах, питающих мышцы сердца, в головном мозге и даже в кишечнике. В какой сосуд тромб влетел – та система и пострадала. Это приводит к увеличению пациентов с ишемическими инсультами, инфарктами и тромбозами. Самые частые осложнения – миокардиты (поражения сердечной мышцы). Они могут развиться спустя некоторое время после болезни.

"При миокардитах сердце может увеличиться в объеме и у сердечной мышцы становится недостаточно силы, чтобы перекачивать кровь. От этого и возникают одышка, тахикардия. Если у пациента после ковида есть эти два симптома, нужно провериться на наличие пневмофиброза и миокардита, обратившись как минимум к семейному врачу", - объяснила врач.

Также может развиться аритмия или поражение перикарда – сердечной сумки. Воспаление тканей сердца у пациентов фиксируется и через полгода после выздоровления, даже у тех, кто болел бессимптомно.

Как уберечься:

Следить за показателями артериального давления

Пройти процедуры и массаж, которые назначает врач

Делать зарядку по утрам

Забыть о вредных привычках

Пить много жидкости

Есть каши, нежирные кисломолочные продукты, овощи и фрукты

Избегать стрессов

Больше двигаться и находиться на свежем воздухе

Проблемы с желудком

У 20-30% пациентов наблюдались желудочно-кишечные расстройства и по словам медика, с появлением штамма Дельта, такой симптоматики может стать больше. На желудок также влияет и лечение коронавируса – большое количество лекарств. Могут быть нарушения переваривания пищи, снижение массы тела, боли в животе, энзимопатии. После коронавируса стоит сделать УЗИ внутренних органов.

Какие симптомы должны насторожить:

Нарушение аппетита

Боль в околопупочной области

Тяжесть, вздутие, газообразование

Спазмы

Диарея с частыми позывами и кровью в кале

Тошнота, изжога

Запор

При таких симптомах нужно обратиться к семейному врачу, провести обследование и сдать анализы.

Проблемы с центральной нервной системой

Действие коронавируса на нервную систему уже доказано – он проникает в организм и поражает клетки. Частицы вируса могут внедряться в клетки головного мозга и нарушать его работу, провоцировать воспаление мозговой ткани и отмирание нейронов, влиять на клеточное старение и ускорять развитие различных патологий.

После коронавируса проблемы с нервной системой могут выражаться в нарушениях памяти и речи, длительных потерях нюха или вкуса, в спутанности мышления, депрессией, тревожностью и паническими атаками. Чаще всего пациенты жалуются на нарушение сна.

При каких симптомах нужно обратиться к врачу:

Спутанность мыслей и трудности с запоминанием

Дезориентация в пространстве

Нарушение речи

Повышенная нервная возбудимость

Агрессия

Онемение конечностей

Панические атаки и приступы неконтролируемого страха

Выпадение волос и ухудшение зрения

Бессонница или тревожные сны

Затяжная депрессия

Внезапное повышение температуры

Нужно обратиться к врачам, даже если есть всего 2-3 симптома и пройти диагностику. Также важно соблюдать режим сна, ходить на массаж, лечебную физкультуру, гулять на свежем воздухе, использовать упражнения для тренировки памяти, быстроты реакции, мелкой моторики.

Еще важно правильно питаться и исключить все продукты, которые возбуждают нервную систему, отказаться от общения с токсичными людьми, от использования гаджетов, и обязательно – положительные эмоции и новые увлечения.