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Оскароносный актер из Голливуда сказал, почему восхищается Зеленским (видео)

Шон Пенн выразил свое восхищение Зеленским (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Оскароносный актер Голливуда Шон Пенн выразил свое восхищение Владимиром Зеленским в эфире Jimmy Kimmel Live, когда рассказывал о своем фильме "Суперсила".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, за что Шон Пенн похвалил Владимира Зеленского и какие качества господина Зеленского искренне восхищают Голливудского актера.

При подготовке материала были использованы источники: Daily Mail.

Шон Пенн выразил свое восхищение искренностью Зеленского

Обладатель премии Оскар Шон Пенн появился на ток-шоу ABC, чтобы прорекламировать фильм "Суперсила". И именно в эфире шоу Джимми Киммела актер рассказал о своем отношении к Зеленскому.

Шон рассказал, что впервые встретился с украинским президентом лицом к лицу, чтобы обсудить его участие в съемке, и на следующее утро услышал ракеты, летевшие в сторону Киева.

"Тогда нам неожиданно позвонили из офиса президента, чтобы он продолжил и собирался провести первую съемку", - рассказал Шон.

Пенн добавил, что они планировали беззаботно посмотреть на ставшего президентом комического актера и снять об этом фильм. Но в какой-то момент все пошло не по сценарию.

Во время шоу Джимми сказал, что он слышал, что Шон получил предупреждение от Государственного департамента США о том, чтобы они уезжали из Украины, поскольку это опасно. Шон сказал, что они работали с украинской съемочной группой, которая не собиралась покидать свою страну.

Шон Пенн рассказал, что думает о Владимире Зеленском

Джимми поделился видео из бункера, на котором Зеленский сказал, что президент России Владимир Путин ненавидит их, и он не знает, почему.

"Когда он пришел в тот день, в том видео в бункере, которое вы показали, он будто был рожден для этого момента. В нем есть что-то невероятно настоящее", - высказался о Зеленском Шон.

Джимми спросил актера, каким был Зеленский во время их встреч.

"У любого главы государства, любого политика, любого главы крупной компании бывает момент, когда ты начинаешь чувствовать сценарий и игру. Я не застал ни одного мгновения с ним, который бы ни был настоящим", - сказал актер.

Джимми спросил, видел ли Владимир Зеленский документальный фильм о нем и Шон ответил, что господин президент видел грубую версию и вспомнил, когда зашел в его офис, президент Украины смотрел это в 6:30 того утра.

Напомним, что премьера фильма "Суперсила" прошла в феврале на Берлинском международном кинофестивале.

Ранее мы рассказывали, что Шон Пенн нашел способ, как его "Оскар" может помочь Украине.

А также писали о том, почему Зеленский не ходит в галстуке.

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Владимир Зеленскийшон пенн