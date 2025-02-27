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Оскар-2025. Кому пророчат победу и изменился ли прогноз

Когда будет "Оскар" (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Кто получит "Оскар" в 2025 году? Об этом станет известно уже в ночь на 3 марта, ведь именно тогда состоится церемония, а пока можно ознакомиться с прогнозами экспертов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комбинированный прогноз от Goldderby рассказывает, у кого больше всего шансов на престижную награду.

Кто получит "Оскар"

Так, по обобщенным результатам (которые были определены путем голосования пользователей, редакторов и экспертов) были определены потенциальные победители во всех категориях.

  • Лучший фильм - "Анора" - 9/2

  • Лучшая режиссерская работа - Шон Бейкер, "Анора" - 17/10

  • Лучшая женская роль - Деми Мур, "Субстанция" - 2/1
  • Лучшая мужская роль - Эдриен Броуди, "Бруталист" - 9/5

  • Лучшая мужская роль второго плана - Киран Калкин, "Настоящая боль" - 29/20

  • Лучшая женская роль второго плана - Зои Салданья, "Эмилия Перес" - 3/2

  • Лучший адаптированный сценарий - "Конклав" - 3/2

  • Лучший оригинальный сценарий - "Анора" - 2/1

  • Лучшая операторская работа - "Бруталист" - 31/20

  • Лучший дизайн костюмов - "Wicked: Чародейка" - 29/20

  • Лучший макияж и прическа - "Субстанция" - 31/20

  • Лучший монтаж фильма "Конклав" - 9/5

  • Лучший постановочный дизайн - "Wicked: Чародейка" - 31/20

  • Лучшие показатели - "Бруталист" - 17/10

  • Лучший звук - "Дюна: Часть вторая" - 11/5

  • Лучшая песня - "Эмилия Перес" ("Эль-Мал") - 7/4

  • Лучшие визуальные эффекты" - "Дюна: Часть вторая" - 3/2

  • Лучший полнометражный анимационный фильм - "Дикий робот" - 17/10

  • Лучший полнометражный документальный фильм - "Нет другой земли" - 41/20

  • Лучший международный фильм - "Я все еще здесь" - 15/8

  • Лучший короткометражный анимационный фильм - "Beautiful Men" - 31/10

  • Лучший короткометражный документальный фильм - "I Am Ready, Warden" - 12/5

  • Лучший короткометражный фильм в прямом эфире - "Человек, который не мог молчать" - 49/20.

Что известно о церемонии "Оскар"

97-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 2 марта 2025 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим нынешней церемонии станет американский комик Конан О'Брайен.

Нынешняя церемония будет необычной. Традиционная красная дорожка заменена на бордовую, весом более 270 килограммов. Ее развертыванием занимался сам Конан О'Брайен вместе с командой техников.

В ночь со 2 на 3 марта украинские зрители смогут наблюдать за церемонией в прямом эфире. Трансляция начнется в 2:00 по киевскому времени.

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