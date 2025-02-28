"Оскар-2025": когда и где смотреть церемонию награждения главной кинопремии года

Когда смотреть "Оскар"

Церемонию вручения "Оскар" будут транслировать в США по телеканалу ABC и впервые в прямом эфире на американском потоковом VOD-сервисе Hulu.

Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе 2 марта - по местному времени начало запланировано на 19:00, а по киевскому времени "Оскар" начнется в полночь со 2 на 3 марта.

Где смотреть "Оскар"

Отметим, что премию можно будет посмотреть и в Украине. Эксклюзивное право на трансляцию получил канал "Суспільне Культура".

Расписание трансляции "Оскар-2025":

00:00 - передшоу "Оскар-2025: украинский взгляд"

1:30 - "Оскар-2025". Красная дорожка

2:00 - "Оскар-2025". Церемония награждения.

Что известно про "Оскар-2025"

Награждение состоится в 23 категориях.

Ведущим церемонии станет харизматичный и остроумный американский комик и телеведущий Конан О'Брайен.

Вручать награды победителям будут Эмма Стоун, Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Да'Вайн Джой Рэндолф и другие мировые звезды.

Отметим, что больше всего номинаций - у ленты "Эмилия Перес", на втором месте - "Бруталист". Фильм "Конклав" номинирован в девяти категориях, "Никелевые Ребята" - в двух.

Звание "Лучшего режиссера" пророчат Жаку Одиару, Шону Бейкеру, Эдварду Бергеру и Брейди Корбету. Среди актеров, которых видят обладателями статуэтки в этом году - Эдриен Броуди, Тимоти Шаламе и Синтия Эриво.

Отметим, что на "Оскар-2025" номинирован украинский документальный фильм "Порцелянова війна". Он будет соревноваться в той же категории, в которой в прошлом году победил фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".



Когда смотреть "Оскар-2025" (фото: Getty Images)

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