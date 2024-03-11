Оскар 2024: стало известно имя лучшей актрисы

Состоялась церемония вручения Оскар 2024 года , где кинокритики назвали лучшие фильмы, самых талантливых актеров и режиссера года. В номинации "Лучшая женская роль" победу одержала главная героиня фильма "Бедные-несчастные" Эмма Стоун.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии награждения.

Эмма Стоун в фильме "Бедные-несчастные"

Также в списках претендентов на победу были:

Аннетт Беннинг ("Ниад")

Лили Гладстон ("Убийцы цветочной луны")

Сандра Гюллер ("Анатомия падения")

Кэри Маллиган ("Маэстро")

Церемония традиционно проходила в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим был американский комик и телеведущий Джимми Киммел, проводивший премии в 2017, 2018 и 2023 годах.

Добавим, что Оскар за лучшую женскую роль второго плана получила Давайн Джой Рэндольф, сыгравшая в фильме "Оставленные".

Давайн Джой Рэндольф в фильме "Оставленные"

Интересные факты об Оскаре 2024

Благодаря фильму "Маэстро" Стивен Спилберг увеличил свой рекорд по количеству номинаций для одного человека до 13.

В этом году в актерских номинациях было представлено рекордное количество ЛГБТК+ персонажей в фильмах - всего 7: Аннетт Беннинг, Стерлинг К. Браун, Брэдли Купер, Колман Доминго, Джоди Фостер, Сандра Гюллер и Эмма Стоун. Два актера, сыгравших ЛГБТК+ персонажей, являются открытыми представителями сообщества в реальной жизни (Доминго и Фостер) и еще одна актриса является квиром (Лили Гладстон).

В возрасте 81 года Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Убийцы цветочной луны", получил свою десятую номинацию за лучшую режиссуру с наибольшим количеством номинаций на Оскар в этой категории (включая одну предыдущую победу), чем у кого-либо из ныне живущих. Скорсезе также стал старейшим номинантом в категории "Лучший режиссер", опередив Джона Хьюстона, которому было 79 лет.

Вес Андерсон присоединился к "клубу пятикратных номинантов", став лишь третьим человеком, номинированным в пяти и более категориях, охватывающим "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший анимационный фильм" и "Лучший игровой короткометражный фильм".

Десять актеров получили свои первые номинации на Оскар: Эмили Блант, Дэниел Брукс, Стерлинг К. Браун, Колман Доминго, Америка Феррера, Лили Гладстон, Сандра Гюллер, Киллиан Мерфи, Да'Вин Джой Рэндольф и Джеффри Райт.