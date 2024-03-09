Оскар 2024 за лучшую мужскую роль: кто получит заветную статуэтку (прогноз)

Кто борется за звание "Лучшая мужская роль" и награду Оскар

Киллиан Мерфи за роль Роберта Оппенгеймера в фильме "Оппенгеймер"

Киллиан Мерфи стал главным героем истории жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, во времена Второй мировой войны руководившего Манхэттенским проектом - секретными разработками ядерного оружия.

Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Пол Джаматти за роль Пола Ганема в фильме "Оставшиеся"

Фильм об очень странном и скупом учителе начальной школы Новой Англии, который вынужден остаться в кампусе во время рождественских каникул, чтобы присматривать за детьми, которым некуда идти. Однако вскоре его неприязнь перерастает в неожиданную дружбу с одним из учеников и шеф-кухаркой школы, только что потерявшей сына во Вьетнаме.

Кадр из фильма "Оставшиеся"

Брэдли Купер за роль Леонарда Бернстайна в фильме "Маэстро"

Купер исполнил главную роль в ленте, которая рассказывает историю любви всей жизни, возникшей между дирижером-композитором Леонардом Бернстайном и Фелисией Монтеалегре-Бернстайн.

Кадр из фильма "Маэстро"

Джефри Райт за роль Телониуса Эллисона в фильме "Американское чтиво"

Фильм рассказывает об авторе Телониус "Монах" Эллисон раздражен тем, что его последнее произведение не вызвало восхищения у издателей, а книга Синтари Голден "Мы живем в гетто" попадает в списки бестселлеров.

Кадр из фильма "Американское чтиво"

Колман Доминго за роль Байарда Растина в фильме "Растин"

Коман сыграл роль архитектора судьбоносного Марша на Вашингтон в 1963 году. Баярд Растин был одним из величайших активистов и организаторов, которых когда-либо знал мир. Он бросал вызов власти, никогда не извинялся за то, кем он был, во что верил и чего желал.

Кадр из фильма "Растин"

Кому из актеров прогнозируют победу на Оскар 2024

Букмекеры уже знают, каков прогноз для актеров, Более того, уже есть рейтинг, в котором расписаны щансы каждого из актеров. Лидером этого списка является Киллиан Мерфи, виртуозно сыгравший в фильме "Оппенгеймер". А вот последнее место по прогнозу занял Колман Доминго за роль в фильме "Растин".

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