Оскар 2024 за лучший фильм: кто победит (прогноз)

96-я Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта в Лос-Анджелесе. Киноманы по всему миру ожидают этого события, чтобы узнать, какие ленты признают лучшими в разным номинациях.
О том, какие фильмы по прогнозу букмекеров имеют больше шансов получить Оскар, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Covers.
По последним прогнозам букмекеров именно "Оппенгеймер" получит Оскар в номинации "Лучший фильм". Это биографический фильм Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли Роберта Оппенгеймера, американского физика-теоретика, которого называют "отцом атомной бомбы".
Этот ученый сыграл ключевую роль в "Мангеттенском проекте" - инициативе времен Второй мировой войны, в рамках которой было разработано первое ядерное оружие. Фильм совместно сняли Великобритания и США.
В мировой прокат "Оппенгеймер" вышел 21 июля 2023 года. Кассовые сборы - $942 млн в мировом прокате при смете $100 млн, что ставит его на 3 место самых кассовых фильмов 2023 года. Также он стал самым кассовым из биографических фильмов и фильмов о событиях, которые касаются Второй мировой войны.
Добавим, что фильм номинирован во многих категориях. В частности, по прогнозам букмекеров, Кристофера Нолана признают лучшим режиссером, Киллиана Мерфи - лучшим актером первого плана, а Роберт Дауни-младшего - второго плана.
Также этот фильм имеет самые высокие шансы получить Оскар в номинациях "Лучший монтаж", "Лучшая оригинальная музыка" и "Лучший звук".
По прогнозам букмекеров, фильм украинского военного корреспондента и видеографа Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" имеет самые большие шансы получить Оскар в этом году в номинации "Лучший документальный фильм". Возможно Украина получит свой первый Оскар.
Фильм рассказывает о российской блокаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Фильм создан в 2023 году в сотрудничестве Associated Press и Frontline. Фильм в прошлом году попал в конкурсную программу "Мировое документальное кино" и получил Приз зрителей.
В общей сложности, фильм получил более 20 наград и 40 номинаций. Лента стала самый кассовым украинским документальным фильмом.
В этой номинации эксперты прогнозируют победу фильма "Зона интереса". Это драматический фильм 2023 года, снятый Джонатаном Глейзером. Лента основана на романе британского писателя Мартина Эмиса в 2014 году.
Съемки проходили в нацистском концлагере Аушвице с 2021 по 2022 год. Фильм стал совместным производством США, Великобритании и Польши. Фильм получил одобрительные отзывы критиков.
"Великолепная история Генри Шугара" - это экранизация популярной новеллы Роальда Дала о состоятельном мужчине, стремящемся развить чрезвычайные способности, чтобы жульничать в азартных играх. Актерский состав: Рейф Файнз, Бенедикт Камбербетч, Дэв Пател, Бен Кингсли и Ричард Айоади.
Фильм "Война закончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко" - это 11-минутный короткометражный анимационный фильм режиссера Дэйва Маллинза о Джоне Ленноне и Йоко Оно. Он стал фаворитом практически в последние дни перед церемонией вручения Оскара.
"Азбука запрещения книг" - это рассказ об обжалованных и запрещенных книгах в школах. Несколько детей делятся своими мыслями после прочтения некоторых материалов, которые считаются для них неприемлемыми. Эта лента заняла первое место в рейтинге среди претендентов на Оскар в номинации короткометражных фильмов.
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