RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оскар 2023: стало известно имя лучшей актрисы

Назван победитель премии Оскар 2023 в номинации "Лучшая женская роль" (кадр из фильма "Все всегда и одновременно")
Автор: Дмитрий Войналович

Состоялась церемония вручения Оскар 2023, где кинокритики назвали лучшие фильмы, талантливейших актеров и режиссера года.

В номинации "Лучшая женская роль" победу одержала главная героиня фильма "Все везде и сразу" Мишель Ео.

Также в списках претендентов на победу были:

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райзборо ("Ради Лесли")
  • Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Церемония традиционно проходила в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии был американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

Интересные факты про Оскар 2023

Все претенденты на победу в категории "Лучшая мужская роль" впервые были номинированы на Оскар. Подобное происходит не часто. В последний раз все номинанты-новички на главную кинопремию претендовали 88 лет назад.

Стивен Спилберг является самым номинированным продюсером на Оскар.

"На Западном фронте без изменений" - первый номинант на "Лучший фильм", в котором герои почти полностью говорят на немецком языке.

90-летний Джон Уильямс, написавший музыку к фильму "Фабельманы", - старейший номинант на Оскар 2023.

Номинированная на "Лучшую женскую роль второго плана" за роль в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда" Анджела Бассетт - лишь четвертая темнокожая актриса, получившая несколько номинаций на Оскар, присоединившись к Вупи Голдбергу, Виоле Дэвис и Октавии Спенсер.

Ранее кинокритики назвали самые неудачные фильмы и худших актеров года. В список "Золотой малины" попали такие известные актеры, как Том Хэнкс и Джаред Лето.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОскарпремияНовости шоу-бизнесафільми