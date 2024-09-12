Осенние прогулки: 5 очень разных парков Киева на любой вкус

Осень - это самое романтическое время, благоприятствующее прогулкам. В Киеве много великолепных парков, где можно погулять самому, с семьей или любимым человеком. Какие имено киевские парки предлагают разные виды, типы отдыха и пейзажи?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти парках Киева на любой вкус, в которых стоит погулять осенью.

Владимирская Горка

Владимирская Горка - это не просто парк, а настоящая историческая жемчужина Киева. Его начало было заложено еще в XIV веке, а памятник князю Владимиру, который и дал название этому живописному месту, был установлен в 1853 году. Первую беседку Кокоривских, украсившую парк, построили в 1898 году.

Сегодня Владимирская Горка не только популярна туристической точкой благодаря своему памятнику Владимиру Великому, но и славится многочисленными скульптурами киевских мастеров.

Парк также является частью одного из главных туристических маршрутов столицы, рядом с достопримечательностями и привлекательными местами.

Владимирская Горка (фото: Википедия)

Парк "Наталка"

Согласно заявлению киевского мэра Виталия Кличко, столичный парк "Наталка" превосходит даже знаменитые Центральный парк в Нью-Йорке и Гайд-парк в Лондоне. Парк расположен к югу от Оболонской набережной, и к 2000-м годам на этом месте планировалось строительство новых высоток.

После того как в 2010 году приступили к преобразованию Оболонского урочища, парк стал постепенно становиться одной из самых привлекательных локаций для романтических прогулок и фотосессий в столице. Официальное открытие после реконструкции прошло в 2017 году ко Дню Киева.

Парк предлагает отличную зеленую зону с оригинальными клумбами и дорожками для велосипедистов и роллеров.

Парк "Наталка" (фото: Википедия)

Парк "Феофания

Парк "Феофания", расположенный в южной части Киева, на склонах Днепровой возвышенности является одной из крупнейших природных зон столицы. Он получил свое название от исторической местности Феофания, которая в древности была известна как место духовного отдыха и вдохновения.

Парк основан в 1960-х годах и является частью обширного ландшафтного комплекса, объединяющего природную красоту и культурное наследие. Сейчас он занимает площадь более 1200 гектаров и славится своим естественным разнообразием.

Посетители могут наслаждаться прогулками вдоль многочисленных прудов и озер, где можно увидеть разнообразные водяные птицы. На территории парка находятся несколько беседок и зон для пикников, что позволяет наслаждаться природой в комфортных условиях.

Важной частью парка есть его исторические и культурные элементы. На его территории находится несколько архитектурных сооружений, в частности, старинная церковь Святого Феофана, которая является символом духовного значения этого места.

Парк "Феофания" (фото: Википедия)

Голосеевский парк им. М. Рыльского

Киевский парк, прогулка по которому может затянуться на целый день. На площади в 140 гектаров вы найдете глубокие овраги, огромные деревья и каскад озер, где водятся утки, любящие выпрашивать еду.

Если заходить через главный вход, верхнее озеро будет справа, а слева - среднее и нижнее. На нижнем озере расположена лодочная станция, где можно арендовать катамаран или лодку.

Также на территории парка есть детские игровые площадки, парк аттракционов и несколько заведений общепита. Для малышей в игровых зонах размещены веселые фигурки персонажей из мультфильмов.

Голосеевский парк им. М. Рильского (фото: Википедия)

Мариинский парк

Мариинский парк - яркий пример европейского садово-паркового искусства конца XVIII века. В схожем стиле создавали планы парадных резиденций влиятельных европейских стран, таких как Австрия, Франция и Германия.

Вся сложная структура парка вращается вокруг Мариинского дворца - церемониальной резиденции Президента Украины. Вместе с Городским и Крещатым парками Мариинка формирует центральную парковую зону Киева.

Здесь вы найдете панорамные виды на Киев, интересные архитектурные объекты, в частности очаровательный Кукольный театр, легендарные скульптуры и памятники разных эпох, а также современные молодежные локации, как Мост влюбленных.

Мариинский парк (фото: Википедия)