Осенние каникулы 2023: график, сколько будут продолжаться и где школьники останутся без отдыха

Кто решает, будут ли у детей каникулы

Реальные даты и продолжительность каникул для школьников утверждают на местах - в каждой отдельной школе, городе, общине или области. Именно поэтому у одних детей в этом году есть осенние каникулы, а другим отдохнуть от обучения придется позже.

В настоящее время в большинстве регионов Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ сроки (и наличие) каникул могут зависеть от:

ситуации с безопасностью

температурного режима

ситуации со светом (электроэнергией)

Многие чиновники считают, что учебным заведениям нужно поработать максимально эффективно до наступления серьезных холодов (когда увеличится риск массированных вражеских обстрелов и перебоев с электроснабжением).

В то же время зимние каникулы при таких обстоятельствах большинство школ планируют сделать длиннее.

Рекомендуемый график учебного года

Еще ранее в Министерстве образования и науки сообщали, что текущий учебный год в условиях военного положения будет несколько длиннее обычного - с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.

При этом ориентировочный график каникул таков:

осенние каникулы - 23-29 октября 2023 года

зимние каникулы - с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, или с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года

весенние каникулы - 25-31 марта 2024 года

летние каникулы - со дня окончания учебного года до 31 августа 2024 года

Последние звонки в большинстве школ могут пройти 31 мая следующего года. В то же время, до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.

Где осенних каникул точно не будет

Без осенних каникул точно останутся школьники Ивано-Франковской области. Зато зимний отдых учеников будет длиться почти месяц - с 25 декабря 2023 года по 26 января 2024 года. Исключением является Коломыя (там осенние каникулы для школьников стартуют 23 октября).

Во Львовской области осенние каникулы перенесли на зимнее время четыре общины. Таким образом, планируется сэкономить энергоресурсы и минимизировать влияние вероятных блекаутов (если РФ возобновит обстрелы критической инфраструктуры).

В ряде общин Полтавской области осенние каникулы также перенесли на зиму.

Не будут отдыхать в ближайшее время и школьники девяти общин Тернопольской области.

В Мукачево Закарпатской области осенние каникулы также не запланированы - дети будут отдыхать дольше зимой (с 23 декабря 2023 года по 21 января 2024 года).

Не будут отдыха осенью также 36 из 38 школ Кропивницкого, 23 школы Кетрисановской общины и четыре - Компанеевской общины Кировоградской области.

Отменили осенние каникулы и в учебных заведениях Уманской общины в Черкасской области. По словам начальницы управления образования и гуманитарной политики Уманского горсовета Ольги Чирвы, "из-за хороших погодных условий педагогические коллективы решили перестраховаться и не идти на осенние каникулы, а перенести их на зиму". Следовательно, дети будут отдыхать с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Что известно о Киеве и области

В Киеве осенние каникулы должны начаться 23 октября и продолжаться до 29 октября. В то же время в сети ходят слухи, будто бы некоторые школы могут отказаться от подобных планов и оставить детей без отдыха.

Тем временем, в Департаменте образования и науки КГГА выпустили ряд рекомендаций по проведению во время осенних каникул компенсаторных занятий, индивидуальных и групповых консультаций для преодоления образовательных разрывов и образовательных потерь.

Согласно информации Киевской областной военной администрации (КОВА), осенние каникулы в учебных заведениях Киевской области начнутся в разное время - в зависимости от сложившейся структуры, продолжительности учебного года и срока зимних каникул.

Уточняется, что это определяет педагогический совет каждого учебного заведения в отдельности:

в 284 школах осенние каникулы будут длиться с 23 по 29 октября

в 212 образовательных учреждениях - с 30 октября по 5 ноября

еще в четырех учебных заведениях - в другие сроки

Отмечается также, что была изменена структура учебного года и перенесены осенние каникулы на зимний период в 130 школах Маловильшанской, Ставищенской, Таращанской, Переяславской, Пристоличной, Девичковской, Калиновской (Фастовского р-на) и Кожанской общин.