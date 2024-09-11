Осень во флаконе. Лучшие небанальные духи для женщин, которыми не будут пахнуть все

Лучшие небанальные духи на осень 2024

Black Tie Celine

Black Tie Celine - это аромат унисекс, но уверенным женщинам, которые жаждут свободы, будут очень подходить. Black Tie - это не новый аромат, он выпущен в 2019 году. Композицию составляют следующие ноты и аккорды: Ирис, Кедр, Мох, Мускус и Ваниль.

Delphinus от Creed

Этот аромат также унисекс, подойдет как мужчинам, так и женщинам. Парфюм - новый, выпущенный в 2024 году, но уже успел понравиться тем, у кого безупречный вкус.

Верхняя нота: Ирис; нота сердца: Ладан; Базовая нота Ваниль. Аромат открывается яркими нотами черного и розового перца, придающими аромат динамичности и энергии.

Balenciaga Paris 10 Avenue George V L'Essence

Акцент в парфюме сделан на листьях фиалки, окруженных зелеными, чуть-чуть металлическими нотами. Это как душа свежести, чистая и вибрирующая, импульсивная и неоднозначная, спрятанная во флаконе. Но осень - это тоже время для этого аромата.

Oud Saphir Atelier Cologne

Oud Saphir Atelier Cologne - это аромат для мужчин и женщин. Верхние ноты: Бергамот, Розовый перец и Амбретта; ноты сердца: Кожа, Береза ​​и Жасмин; ноты базы: дерево Агар, Береза ​​и Ваниль. На коже чувствуется, как невероятно мягкая, чуть сладковатая кожа. Абсолютно "незаезженный" аромат

Nobile 1942 Estroverso

Это благородный союз цитрусовых и фужерных аккордов с теплыми древесными нотами. Насыщенный, свежий и мягкий аромат гармонично украшает и чувственную женскую натуру, и мужскую волевую сущность. Назначение парфюма - сделать образ эффектным и неповторимым.

Etat Libre d`Orange Rien Etat Libre d`Orange Rien

Забудьте о правилах, ограничениях и границах. Парфюмерная вода унисекс Etat Libre d'Orange Rien отлично подходит для всех, кто не боится выделяться из толпы. Шипровый и древесный аромат, который сделает образ незабываемым и небанальным.

В составе - альдегиды, кожа, янтарь, пачули, мох, ладан, роза, стиракс, лабданум, тмин, черный перец.

Serge Lutens Jeux de Peau

Восточный древесный дух Jeux de Peau предназначен как для мужчин, так и для женщин. Спокойный, теплый, уютный, радостный, многогранный, очень оригинальный аромат от Serge Lutens отражает запах французской булочной: свежий, теплый, подрумяненный хлеб, абрикосовое варенье, молоко, аромат деревянной мебели - и все это в легкой вкусной дымке.