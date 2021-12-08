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Список предметів, які ні в якому разі не можна спалювати в каміні

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Середа 08 грудня 2021 08:32
Список предметів, які ні в якому разі не можна спалювати в каміні Фото: експерти розповіли, що не можна спалювати в каміні (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Якщо у вас є справжній камін, вам потрібно його чимось топити, але, як з'ясовується, не можна просто кинути в нього що-небудь з дерева. Існує цілий список деревини та інших предметів, які ніколи не повинні потрапляти в камін.

Про це повідомляє Lifehacker.

Що потрібно тримати подалі від каміна

Мокра, волога або необроблена деревина

У деяких випадках навіть те, що здається дровами, не можна топити в каміні. Це тому, що дрова потрібно правильно витримувати, щоб в них практично не було вологи.

Ви можете розпізнати витриману деревину за зовнішнім виглядом - правильно висушена деревина має сірий колір, з потрісканою або картатою, рихлою корою.

Тому обов'язково зберігайте дрова в захищеному від негоди місці.

Оброблена або пофарбована деревина

Коли ви спалюєте шматок дерева, ви також спалюєте все на ньому, включаючи хімічні речовини, що використовуються для обробки або фарбування дерева, або клеї, що утримують разом оброблену деревину, наприклад, деревно-стружкову плиту.

Ви не повинні вдихати побічні продукти горіння хімікатів. З цієї причини вам також слід уникати спалювання дерев'яних піддонів, оскільки вони часто обробляються хімічними речовинами.

Різдвяні ялинки (та інше смолисте дерево)

Знаєте, цю липку штуку на живих ялинках? Це називається смолою (або соком), і дерева, що містять цю речовину, такі як сосна, ялина та кедр, також не повинні потрапляти в камін.

Якщо ви спалите занадто багато смолистої деревини, це може збільшити кількість креозоту в димоході (а це означає, що вам доведеться чистити його частіше). Крім того, смола змушує вогонь спалахувати, через що тліюче вугілля можt вилетіти за межі вашого каміна і спалити що-небудь поблизу.

Друковані, кольорові або вироби з крейдованого паперу

Використовувати для розпалювання вогню звичайну стару чорно-білу газету можна, але вироби з паперу, на яких є які-небудь написи, кольорb або покриття, не повинні потрапляти в камін.

Навіть якщо вони надруковані з використанням соєвого чорнила, вони, ймовірно, також містять пігменти та інші добавки. Також не варто спалювати в каміні подарункові упаковки і листівки.

Пластик

У каміні не можна нічого спалювати з пластика.

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