Ці помилки призводять до швидкого псування продуктів: негайно перевірте холодильник

Ковбаса і сирі продукти

Зберігати ковбаси, рибу і м'ясо в поліетилені категорично не можна. Якщо ви розкрили герметичну упаковку, то потрібно перекласти продукти в зручні місткості, харчовий папір, а вже потім відправляти в холодильник.

Вже через дві доби в поліетилені на поверхні продуктів починають утворюватися хвороботворні бактерії. Майте на увазі, побачити їх неозброєним оком або відчути запах відразу буде неможливо.

Зелень

За звичкою ми відправляємо зелень в ящик з овочами. Але це велика помилка, оскільки вона швидко стане млявою, замороженої або зіпсованої.

Найоптимальніше зберігання зелені в холодильнику – стакан з водою, куди зелень потрібно помістити корінням вниз. Зверху можна прикрити пакетом. Таке зберігання забезпечить циркуляцію повітря і збереже зелень свіжої досить довго.

Помідор

Не зберігайте помідори в холодильнику - це груба помилка. Помідори потрібно тримати в кімнатній температурі. Так вони збережуть свою свіжість, пружність і твердість на 7-10 днів.

Хліб

Для зберігання хліба потрібно використовувати лляне полотно. У целофані хліб починає швидко псуватися і пліснявіти, через те, що в такій упаковці швидко починає виділятися конденсат.

Яблуко

Ці фрукти небажано зберігати в холодильнику, бо можуть виділяти етилен і сприяти дозріванню інших плодів. Яблука найкраще зберігати окремо, в пакеті з дірочками.

Яйце

Не варто зберігати яйця в пластикових контейнерах, які є в кожному холодильнику. Найоптимальніше - тримайте яйця в картонній упаковці. Вона не вбирає сторонні запахи. І тримайте ці коробочки не на дверях, а всередині холодильника.