Такі помилки при приготуванні їжі щодня допускає майже кожен з нас

Майже кожен з нас допускає масу помилок при приготуванні їжі щодня. Деякі з них дуже очевидні, а про деякі ми можемо й не здогадуватися.
Про це пише Ukr.media.
Промивати рис треба ретельно і кілька разів. А у воду обов'язково треба додавати сіль. Саме так роблять досвідчені кулінари.
Це ще одне важливе упущення. Маленька дрібка солі збалансує смак і зробить натуральну каву м'якіше й цікавіше.
Найчастіше ми буряк саме відварюємо. Так ми заощадимо купу часу. Трохи надрізаний коренеплід загорніть в пергаментний папір і запікайте в мікрохвильовці близько п'яти хвилин.
Ця приправа, перебуваючи довгий час в страві, може змінити або зіпсувати смак. Тому краще лавровий лист вчасно вийняти.
Так картопля позбудеться зайвого крохмалю - стане більш корисною, а смак і текстура готової страви зміниться.
Що молоко не "тікало" або вам не доводилося постійно відкривати і закривати каструлю кришкою, можна просто покласти поперек дерев'яну ложку.
Раніше ми писали, що таке спіруліна, і чому її треба їсти щодня.