При посадці картоплі багато українців зважають не тільки на погоду, а й на релігійні та народні традиції. Зокрема, коли варто займатися городніми справами - до Великодня, чи після? Чи можна садити картоплю у Велику суботу?

Відповіді на ці та інші питання - шукайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Городні роботи на Страсному тижні

Згідно з народними традиціями, садово-городнім справам за необхідності цілком можна приділити увагу в цей період.

Побутує думка, що все посаджене на передвеликодній тиждень не тільки відмінно приживеться, але й обов`язково дасть гарний урожай. Тому сіяти і садити рослини на Страсному тижні не тільки можна, а й треба.

Але є певні правила:

Робити це треба після відвідування церкви, а не замість цього.

Копати землю, садити картоплю, городину на Страсному тижні можна лише тоді, коли ця робота приносить задоволення і не призводить до сварок в родині.

Городні роботи треба спланувати так, щоб вони закінчились до Страсної п'ятниці. Тобто у Велику суботу, від посадки картоплі варто утриматися.

Зазначимо, що у Вербну неділю картоплю українці не садять.

Картопля любить м'який клімат

З іншого боку, варто почекати, поки прогріється земля. Адже картопля не переносить заморозків і любить м'який клімат. Тому в цьому разі краще пізніше, ніж раніше.

Згідно прогнозу синоптиків, потепління в Україну прийде 22-23 квітня, напередодні Великодня.

Оптимальна температура ґрунту для посадки картоплі - 8-10 градусів. Земля має "дозріти".

Перевіряємо ґрунт на готовність

Візьміть грудку землі й киньте її. Якщо грудка розсиплеться на дрібні крихти (пил) - треба садити терміново, бо вологи вже замало. Якщо "прилипла" до землі, то вологи ще забагато - почекайте. А от якщо розпалася на кілька крупних частин - сам час садити картоплю.