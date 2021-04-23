Хитра пенсіонерка з-під Дніпра змінювала зовнішність заради кредиту: деталі незвичайної афери
Пенсіонерка з міста Синельникове Дніпропетровської області придумала шахрайську схему для отримання кредитів у банку. Вона постійно змінює зовнішність і паспорти, але її злочинну діяльність все одно розкрили.
Про незвичайну шахрайку розповів один зі співзасновників Монобанку Олег Гороховський на своїй сторінці в Facebook.
Він показав фотографії, які пенсіонерка регулярно надсилала в банк для отримання кредиту і порівняв її з героїнею серіалу "Гра престолів" Арією Старк.
"Сенсація! Бабуся Ар'ї Старк живе в Україні. Бабусі 60 років, вона з міста Синельникове Дніпропетровської області. Неодноразово судима за 190 статтею КК (шахрайство). Раніше торгувала підробленими та вкраденими паспортами. З часом бізнес з торгівлі стиснувся, оскільки все майже все її оточення відловили та посадили, і їй довелося "йти на справу" самій", - розповів Гороховський.
Він додав, що жінка постійно змінює свій вигляд і документи, щоб взяти кредити в українських банках. У Моно вже зібралася ціла колекція фотографій хитрої шахрайки.
"Жінка змінює вигляд і паспорти, і намагається отримати кредити в українських банках. Ось тільки деякі з її безрезультатних спроб взяти кредити в моно. Подивіться, які маски з храму багатоликого вона використовує. Особливо їй добре в масці Старої Шапокляк (перша в нижньому ряду). Подейкують, правда, що це навіть не бабуся Ар'ї, а сам безликий Яке Хгар, у зв'язку із завершенням останнього сезону "Гри престолів", вже майже два роки намагається відкрити карту Iron Bank, але я не дуже в це вірю", - пожартував Гороховський.
Хитру шахрайку, яка змінює зовнішність для отримання кредитів, викрили
Історія з шахрайкою повеселила користувачів мережі, і вони в коментарях порадили навіть зняти серіал.
- О. Блонд дуже молодить!
- Прям бери та серіал знімай з таких історій.
- У мене так зустріч однокласників "15 років закінчення школи" в Зумі виглядає.
- Ну за цілеспрямованість можна бонусів насипати.
- Бабуся серйозно готується на справу - прям кримінальний талант.
- Класний сюжет для фільму. Потрібно негайно писати про неї сценарій.
- Це Джеймс Бонд під прикриттям.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що провідник поїзда розкрив злодійську схему в поїздах УЗ.
А також розповідали про те, що у Києві показали схему роботи нахабних злодіїв"на ходу".