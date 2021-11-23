Ощадбанк стягує з людей гроші під час оформлення "Карти киянина": що сталося

Клієнт Ощадбанку поскаржився на установу. Він розповів, що банк без його відома уклав з ним договір страхування під час оформлення Карти киянина. Зазначається, що у банку цю процедуру назвали "обов'язковою", але на офіційних ресурсах цієї інформації немає.
Про це клієнт Руслан Некрутенко розповів на сайті Мінфін.
За його словами, під час оформлення картки йому заявили, що потрібно сплатити 70 гривень за випуск пластику.
"Я сплатив ці гроші в касі, де мені дали квитанцію, в якій стоїть одержувач "МетЛайф", який не має жодного відношення до виробництва пластику", – розповів чоловік.
Потім він вирішив у банку в інтернеті дізнатися, як ця компанія причетна до випуску картки киянина. Однак, після цього представники банку пообіцяли повернути гроші.
Також через кілька днів чоловікові надійшов дзвінок з банку. Представник установи повідомив, що відкриття муніципальної картки включає обов'язкове страхування на 1 місяць, яке коштує 70 гривень. Однак, клієнт обурюється, що такої інформації ніде немає.
"Виходить, я заплатив 70 грн якійсь шарашкіній конторі "МетЛайф" за випуск модного пластику", – каже Руслан Некрутенко.
Окрім того, своєї обіцянки про повернення грошей банк не виконав.
В установі заявили, що страхування, про яке розповів чоловік, не є обов'язковим і оформлятися воно може лише за бажанням клієнта.
Також пообіцяли провести відповідну перевірку.
"Страхування не є обов'язковим і може оформлятися лише за бажанням клієнта. Вибачаємося за незручності. Цю ситуацію обов'язково перевіримо і надамо вам зворотний зв'язок", – написали у банку.
Раніше ми повідомляли, що Ощадбанк почав блокувати картки українців.
Також ми писали, що киянин поскаржився на "Ощадбанк" через позбавлення субсидії.