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Осінній Київ сфотографували з космосу: вражаючі фотографії

Автор: Анна Шиканова

Французький астронавт сфотографував осінній Київ з борту Міжнародної космічної станції. Він поділився своїми спогадами про столицю України.

Вражаючі фотографії осіннього Києва астронавт розмістив на своїй сторінці в Twitter.

Як розповів астронавт Міжнародної космічної станції Томас, він робить фотографії з космосу не вперше. І раніше він вже фотографував Київ, але взимку.

"Київ і красиві вири річки вгору за течією. Я пам'ятаю, як минулого разу робив такі знімки взимку, коли річка була заморожена і вся біла", - так підписав він знімки столиці.

Французький астронавт сфотографував Київ з космосу (twitter.com/Thom_astro)

Передплатникам астронавта зніми дуже сподобалися, і вони відзначили в коментарях, що на фото зображено Київське море.

  • Перший знімок краще повернути на 90 градусів, тому що частина річки праворуч називається Київським морем і знаходиться на північ від міста.
  • Шикарні види Києва!
  • Хвилі річки неймовірно зеленого кольору з чудовими відблисками північного сяйва!
  • Виглядає чудово, але в реальному житті не все так добре, бо річка вмирає…
  • Фільм жахів! Річка Дніпро мертва, заросла водоростями, риба загинула через забруднення відходів.

Варто відзначити, що французький астронавт публікує у своєму акаунті фотографії та інших міст світу.

Він бере участь у місії Альфа - пілотованому польотом протягом 6 місяців на МКС. Він став першим європейцем, який здійснив політ на Crew Dragon і першим з французів пробув так довго в космосі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астронавти МКС вперше виростили перець чилі.

А також ми розповідали про те, що з'явилися знімки Меркурія поблизу.

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