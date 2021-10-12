Осінній Київ сфотографували з космосу: вражаючі фотографії

Французький астронавт сфотографував осінній Київ з борту Міжнародної космічної станції. Він поділився своїми спогадами про столицю України.
Вражаючі фотографії осіннього Києва астронавт розмістив на своїй сторінці в Twitter.
Як розповів астронавт Міжнародної космічної станції Томас, він робить фотографії з космосу не вперше. І раніше він вже фотографував Київ, але взимку.
"Київ і красиві вири річки вгору за течією. Я пам'ятаю, як минулого разу робив такі знімки взимку, коли річка була заморожена і вся біла", - так підписав він знімки столиці.
Французький астронавт сфотографував Київ з космосу (twitter.com/Thom_astro)
Передплатникам астронавта зніми дуже сподобалися, і вони відзначили в коментарях, що на фото зображено Київське море.
Варто відзначити, що французький астронавт публікує у своєму акаунті фотографії та інших міст світу.
Він бере участь у місії Альфа - пілотованому польотом протягом 6 місяців на МКС. Він став першим європейцем, який здійснив політ на Crew Dragon і першим з французів пробув так довго в космосі.
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