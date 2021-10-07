"Х'юстон, у нас є перець": на МКС вперше виростили чилі

На Міжнародній космічній станції вперше вирости перець чилі. Перший врожай очікують вже в кінці жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA .

За словами астронавтів, які займаються вирощуванням рослин, в космосі плоди ростуть повільніше, ніж на Землі. Наразі причини цього невідомі. Однак, відповідні дослідження є важливими для людства у разі довгострокових космічних місій.

I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021

Зазначається, що вирощування відбувалося в спеціальному модулі Advanced Plant Habitat. Особливістю пристрою є те, що ним можна управляти дистанційно. Запилення проводилося двома способами: вручну й віддалено завдяки модулю. Попри успіх, виявилося, що не усі плоди розвинулися.

Другий врожай планують зібрати вже через пів року.

Сьогодні ж, вчені намагаються дослідити, якого розміру будуть плоди в умовах мікрогравітації.

Фото: на МКС вперше виростили чилі (Nasa)