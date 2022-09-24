Осенний деликатес: 5 блюд из тыквы, от которых вы будете в восторге (рецепты)

Что готовить из тыквы?

Тыквенный крем-суп

Для его приготовления уложите в кастрюлю сливочное масло, на котором обжарьте мелко нарезанный лук примерно 6-8 минут. Сюда же добавьте мякоть тыквы и натертую морковь.

Залейте предварительно сваренным бульоном и после закипания варите еще 20 минут. Перебейте все ингредиенты блендером, добавьте специи по своему вкусу.

Рецепт тыквенного супа (фото: unian.ua)

Тыквенные оладьи

В одной емкости соедините яйца, кефир, муку, соль, сахар и мякоть тыквы. Перемешайте до однородной массы. Выпекайте на сковороде примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Такие оладьи могут быть прекрасным вариантом завтрака или ужина.

Тыквенные оладьи - хороший вариант завтрака (фото: lady.tochka.net)

Тыквенный пирог

Для начинки смешайте сливочное масло, сахар, мускатный орех и корицу. Добавьте к смеси тыкву и тушите 15 минут.

Песочное тесто разделите на две части. Первую выложите в форму, заполните начинкой, а вторую накройте заготовку. Смажьте яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте полчаса при 200°C.

Из тыквы можно приготовить пряный пирог (фото: Freepik)

Тыквенный латте

Для атмосферного утра необходимо отварить тыкву, добавить к нему молоко и сахар. Доварив до кипения, снимите с огня. Добавьте корицу, кардамон и мускатный орех. Взбейте смесь блендером.

В стакан сначала вылейте тыквенную жидкость, затем эспрессо. Вкусным дополнением станут сливки, а украсить можно палочкой ароматной корицы.

Замените обычный латте на оригинальный тыквенный (фото: kavova.net.ua)

Тыквенно-куриные котлетки

Соедините куриный фарш и мелко натертую тыкву. Добавьте сливочное масло, специи, яйцо и манку. Оставьте фарш на 20 минут, после чего формуйте котлетки и обжаривайте по 5 минут с обеих сторон.

Рецепт полезных котлеток из тыквы и курицы (фото: jisty.com.ua)

В чем польза тыквы?

Своими свойствами тыква опережает много овощей. Ведь по содержанию витаминов и минералов она сочетает в себе чуть ли не все овощи.

Витамин Е поддерживает молодость организма и упругость кожи. Витамин Т улучшает пищеварительные процессы. Витамин F держит в тонусе работу сердца и сосудов, а пектин выводит из крови холестерин.

Врачи настоятельно рекомендуют добавлять его и в детский рацион.

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