Шкільні канікули розпочнуться раніше, а студентів відправлять по домівках: названі терміни

Шкільні канікули можуть розпочатися раніше, а студенти всіх форм навчання перейдуть на дистанційну освіту. Такі рекомендаційні листи сьогодні, 12 жовтня, направляють у всі освітні установи.

Дата канікул і переходу на "дистанційку" - 15 жовтня. З такою заявою виступив Сергій Шкарлет, т.в.о. міністра освіти і науки у своєму Telegram.

Канікули в школах триватимуть з 15 по 30 жовтня, а студенти перейдуть на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.



"12 жовтня, буде підготовлено і надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території) щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно", - написав чиновник.

На "дистанційку" рекомендується піти всім учням професійно-технічної та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної зони). При цьому студенти підуть на дистанційне навчання з обов'язковим виїздом з гуртожитків.



"Рекомендувати (студентам. - Ред.) перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов'язковим виїздом всіх студентів з гуртожитків (при цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року)", - додав Шкарлет.

Зазначимо, що інформація про перенесення канікул на такий ранній термін з'явилася ще раніше. Але джерела вказували, що і дитячі сади підуть на карантин. У Міносвіти таку інформацію спростували. Дошкільні навчальні заклади будуть працювати в звичайному режимі.