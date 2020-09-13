Осіннє рівнодення 2020: коли настане і головні заборони цього дня

Осіннє рівнодення у 2020 році настане 22 вересня о 14 годині 31 хвилину за київським часом. День осіннього рівнодення – це день, коли центр Сонця у своєму видимому русі по екліптиці перетинає небесний екватор і перейде з північної півкулі в південну. В цей день Сонце вранці підіймається на сході, а ввечері сідає на заході. Довжина дня і ночі буде однакова – 12 годин.

Традиції та прикмети

У цей день у давнину влаштовували масові гуляння з різними ласощами та випічкою. Вважалося, що пиріжки з капустою принесуть достаток і багатство, з м'ясом – допоможуть в реалізації, з брусницею – обіцяють удачу в любові.

Також уважно стежили за погодою – вважалося, що вся осінь буде така, як в день осіннього рівнодення. Якщо цього дня журавлі відлітали на південь – зима буде сувора.

Якщо в день осіннього рівнодення ясна і суха погода, то зима буде пізньою і теплою.

В цей день відкриваються "небесні врата" і вважається, що такий момент ідеально підходить для прохань, молитов і духовних практик. Нерелігійним людям в цей день потрібно будувати плани та записувати свої бажання - обов'язково збудеться.

Астрологи рекомендують в цей день позбавитися від всього непотрібного в житті – токсичних людей, сторонніх речей, сміття.

Що категорично робити не можна

В цей день годиться підбивати підсумки минулого і того, що пішло, але починати щось нове – не варто.

Треба приділити особливу увагу здоров'ю, в тому числі й душевному.

Не можна сваритися, конфліктувати та лаятися. Це може відлякати удачу і добробут.

Будь-який негатив у цей день здатний зруйнувати магічний вплив і позитивну енергетику.

Не можна в такий день відмовляти гостям, навпаки – потрібно приготувати частування і зібратися теплою компанією за одним столом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які предмети категорично не можна підіймати з землі – приносять нещастя.

А також розповідали про те, які свята відзначатимуть в Україні у вересні 2020 року.