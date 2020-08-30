Ніколи не піднімайте ці речі з землі: вони приносять нещастя

Предмети, які категорично не можна піднімати на вулиці і приносити додому (Фото: pixabay.com)

Експерти назвали всі предмети, які можуть принести нещастя і проблеми

Коли людина знаходить щось на землі – вона радіє. Особливо, якщо ця річ цінна або цікава. Але далеко не всі предмети можна підбирати з землі, через те, що вони можуть нести неприємності.

Фахівці назвали предмети, які категорично не можна підіймати з землі, а тим більше приносити їх додому. Про це пише видання Radiotrek.

Саморобні іграшки, фігурки, ляльки. Ці речі виносять з дому з метою позбутися від псування. Ймовірність того, що річ просякнута негативною енергією, сильно зростає, якщо ви знайшли її на перехрестях або в місцях, які не користуються особливою популярністю. Така річ принесе в дім хвороби та матеріальні проблеми.

Металеві гроші. Такі гроші вбирають в себе будь-яку енергетику, і позитивну, і негативну. Позитивна енергія перетворює монету в талісман, але у такому разі її бережуть і не залишають на вулиці. Більш ймовірно, що на монету виплеснули негативну енергію і позбулися, щоб позбутися руйнівної енергетики. У давнину вважалося, що знайдені гроші ніколи не приносили багатства і після такої знахідки ви ризикуєте втратити набагато більше.

Годинник. Коли людина відходить в інший світ, то її наручний годинник в цей момент зупиняється. Цей предмет має тісний зв'язок з біополем свого господаря і піднявши таку знахідку із землі, ви ризикуєте порушити цілісність свого енергетичного поля. Також годинник можуть принести вам проблеми та хворобу колишнього власника.

Браслети з ниток. Вони часто використовуються як обереги та захищають господаря, вбираючи негативну енергію. Такі браслети не губляться випадково, вони рвуться, коли негатив накопичується, досягає свого піку та оберіг більше не може виконувати свою захисну функцію. Навіть доторкнувшись до такого предмета, ви наражаєте себе ризику отримати сильний негатив.

Золоті прикраси. Цей дорогоцінний метал легко піддається магічному впливу, тому прикраси з золота або срібла часто використовують в різних привороти, при наведенні псування. Кільця, особливо весільні, залишають на вулиці, щоб розпрощатися з проблемами в особистому житті. Примірка такої прикраси може призвести до сумних наслідків, навіть якщо власник втратив її випадково. Метал взаємодіє з енергетичним полем свого господаря і знає дуже багато про його життя. Носіння чужої прикраси змінює ваше особисте біополе, буде доставляти дискомфорт і заважати самореалізації.

Натільний хрест. Хрест тісно пов'язаний з долею людини, він запам'ятовує всі вчинки людини – хороші та погані. Якщо надіти на себе хрест іншої людини або хоча б поміряти – ви надягнете на себе чужу долю. У народі вважається, що носіння чужого хрестика призведе до того, що ви візьмете на себе її гріхи.

Ключі. В магічних ритуалах часто використовується ключ для того, щоб "закрити" нещастя, а потім його викидають. Чоловік, який знайшов такий предмет, відкриває закриті двері та впускає неприємності у своє життя. Особливо небезпечними вважаються ключі, які знайдені у водоймах.

Дзеркала. Ці предмети завжди вважалися небезпечними предметами, оскільки вони володіють дзеркальною пам'яттю, збирають енергетику людей і подій, які в них потрапляють. Потім вони цю енергетику віддають всім, хто в ньому зображається. Щоб не пустити потужний негатив у своє життя, просто пройдіть повз дзеркальця на вулиці.

Голки, шпильки та інші гострі предмети. Гострі предмети легко заряджаються негативною енергією, тому вони рідко з'являються на вулиці випадково. Часто такі предмети використовують, як оберіг або навпаки – виливають на них негатив, а потім викидають. Підіймати їх з землі дуже небезпечно. Не варто навіть брати в руки.

Гребінці. Ці предмети постійно взаємодіють з енергетикою свого власника, і використовуючи навіть гребінець друзів, ви ризикуєте зарядитися чужими проблемами та негативом. Крім того, ці предмети часто використовують з метою зробити приворот або змову.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що значить, якщо в церкві згасла запалена вами свічка.

А також ми розповідали про те, які предмети можуть притягнути в будинок бідність і від них слід позбутися негайно.