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Теплий початок осені: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 09:07
Теплий початок осені: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень Фото: погода у вересні 2022 року очікується теплою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 14-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, що дещо менше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура вересня складає 13-17 градусів тепла, у південній частині місцями 18-20 градусів тепла, у гірських районах 9-15 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 33-38,8 градусів тепла, в гірських районах 24-32 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури - 1-8 градусів морозу, на узбережжі морів 0-1 градусів тепла, в Криму місцями 5-6 градусів тепла.

"Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах, в горах, місцями у північно-східних, Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді вересня", - зазначають синоптики.

Середня місячна кількість опадів у вересні складає 37-74 мм, у південній частині місцями 28-36 мм, в Карпатах місцями 77-130 мм.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, війна та окупація частини території України вплинула на точність прогнозів погоди через відсутність даних. Водночас погода у 2022 році в Україні не відрізняється від попередніх років.

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