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Вот так выглядит вблизи животное, имеющее самую короткую жизнь

Какое животное имеет самую короткую жизнь (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые животные имеют очень короткую жизнь и считаются рекордсменами в мире фауны. Срок их жизни всего несколько часов, но этого времени им хватает, чтобы дать новое потомство.

Что известно о них – читайте ниже в материале Styler.

Это крошечное насекомое-однодневка

Среди всех классов животных самую короткую жизнь имеют насекомые, ведь многие из них живут всего несколько дней. Меньше всего живет муха-однодневка. В своем взрослом состоянии насекомое живет несколько часов.

Но этого времени достаточно, чтобы спариться и самки отложили оплодотворенные яйца.

Так выглядит муха-однодневка (фото: uk.wikipedia.org)

Интересные факты о мухе

Самцы мушек-однодневок устраивают акробатические танцы над водой на закате. Позже к ним присоединяются и самки.

Мушки-однодневки, которых еще называют "поденками", собираются роями вблизи пресных водоемов (на стадиях до достижения взрослого возраста поденки ведут водный образ жизни, то есть живут в воде).

Так выглядят глаза мухи-однодневки (фото: facebook.com/ctrlcvtv)

Мушек можно увидеть на улицах, они облепляют ветровое стекло автомобилей. И хотя от них исходит не очень приятный запах рыбы, их появление в водоеме говорит, что там вода здоровая.

Раньше мы писали о растениях, которые имеют самые крупные и мелкие семена.

Кроме того, узнайте, какое животное считается самым ядовитым в мире.

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