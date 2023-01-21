Вот так выглядит вблизи животное, имеющее самую короткую жизнь

Это крошечное насекомое-однодневка

Среди всех классов животных самую короткую жизнь имеют насекомые, ведь многие из них живут всего несколько дней. Меньше всего живет муха-однодневка. В своем взрослом состоянии насекомое живет несколько часов.

Но этого времени достаточно, чтобы спариться и самки отложили оплодотворенные яйца.

Так выглядит муха-однодневка (фото: uk.wikipedia.org)

Интересные факты о мухе

Самцы мушек-однодневок устраивают акробатические танцы над водой на закате. Позже к ним присоединяются и самки.

Мушки-однодневки, которых еще называют "поденками", собираются роями вблизи пресных водоемов (на стадиях до достижения взрослого возраста поденки ведут водный образ жизни, то есть живут в воде).

Так выглядят глаза мухи-однодневки (фото: facebook.com/ctrlcvtv)

Мушек можно увидеть на улицах, они облепляют ветровое стекло автомобилей. И хотя от них исходит не очень приятный запах рыбы, их появление в водоеме говорит, что там вода здоровая.