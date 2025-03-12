Вот от чего вы точно толстеете! Тренер назвал неочевидные причины

Хотите похудеть, а вес не уходит, а продолжает расти? Кроме очевидных причин, таких как избыток калорий, существуют неочевидные факторы, влияющие на вес, о которых мало кто задумывается.

От чего именно вы можете не худеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Миф о частых приемах пищи

Наверняка вы слышали совет "есть понемногу, но часто", чтобы похудеть. Эта рекомендация предполагает разделение дневного рациона на мелкие порции, употребляемые через каждые 2-3 часа. Такой подход часто включает завтрак, перекус, обед, еще один перекус, ужин и, возможно, поздний перекус перед сном.

Откуда взялся этот совет?

Источником этого совета является профессиональный спорт, в частности бодибилдинг. Однако, лишь незначительный процент людей, которые стремятся похудеть, являются профессиональными спортсменами.

В бодибилдинге главная цель - набор мышечной массы, что требует значительного потребления калорий. Спортсмены с весом 90-100+ кг нуждаются в 3500-4000 и более калорий в день. Чтобы вместить такое количество пищи, не растягивая желудок, они делят рацион на 5-6 и более приемов.

Почему дробное питание не работает для обычных людей?

По словам Юрия, в отличие от спортсменов, большинство людей, которые стремятся похудеть, ведут малоподвижный образ жизни. Их активность ограничивается электросамокатами, автомобилями, лифтами и офисной работой. Тренировки 2-3 раза в неделю не компенсируют низкую активность в течение дня.

Люди, которые часто перекусывают, часто едят не из-за голода, а по привычке или совету. Это приводит к нарушению работы гормона лептина, который отвечает за чувство сытости.

При частом питании уровень лептина в крови постоянно повышен, что приводит к лептинорезистентности. Клетки организма перестают реагировать на лептин, что вызывает постоянное чувство голода и переедание.

Инсулинорезистентность

Частые перекусы, особенно углеводные, приводят к инсулинорезистентности, что еще больше усложняет процесс похудения.

Неправильный выбор продуктов

Если к частому питанию добавить нездоровые продукты, такие как быстрые завтраки, мучные изделия и сладости, то набор веса неизбежен.

Психологический аспект

Многие люди, стремящиеся похудеть, выбирают самый простой путь - "есть меньше, но чаще". Они не готовы менять свои пищевые привычки и вести активный образ жизни. Это приводит к срывам и разочарованиям.

Что делать?

Отказаться от дробного питания

Перейдите на 2-3 разовое питание, чтобы восстановить чувствительность к лептину и инсулину.

Сбалансированное питание

Включите в рацион белки, жиры и сложные углеводы.

Физическая активность

Регулярные тренировки помогут сжигать калории и улучшить обмен веществ.

Контроль порций

Научитесь распознавать сигналы голода и сытости.

Здоровый сон

Недостаточный сон может нарушить гормональный баланс и способствовать набору веса.

Обращение к специалисту

Если вы не можете самостоятельно справиться с проблемой, обратитесь к диетологу или эндокринологу.

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