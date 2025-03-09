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Избегайте этих 5 перекусов перед сном. Они могут вас состарить

Воскресенье 09 марта 2025 15:48
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Избегайте этих 5 перекусов перед сном. Они могут вас состарить Фото: Какая еда способствует старению кожи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Старение является естественным процессом, но мы можем ускорить его без надобности, употребляя нездоровую пищу. Диетолог рассказал о 5 перекусах, которые особенно негативно влияют на внешний вид кожи и углубляют морщины.

Что именно не надо есть перед сном, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Каких перекусов надо избегать перед сном?

Врач-дерматолог Кейт Джеймсон объяснила, что, казалось бы, безобидная привычка поздно перекусывать продуктами с высоким гликемическим индексом может ускорить процесс старения кожи. Самыми вредными могут быть популярные снеки, которыми многие перекусывают перед сном.

Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как пицца, чипсы или печенье, непосредственно перед сном может повысить уровень инсулина и привести к воспалению, что существенно влияет на здоровье и внешний вид вашей кожи.

Выбор более здоровых перекусов может иметь заметное влияние на сохранение молодости и упругости кожи, предупреждает диетолог.

Перекусы закусками с высоким ГИ способствует воспалению в организме. Это приводит к распаду коллагена и усилению окислительного стресса. Эти два фактора могут значительно ускорить старение кожи.

По словам эксперта, самыми вредными перекусами с высоким гликемическим показателем, которых следует избегать перед сном, являются: пицца, чипсы, печенье, белый шоколад, энергетические напитки.

Советы диетолога подтверждены научными исследованиями. Одно из них, опубликованное в журнале Molecular Aspects of Medicine, показало, что диета с высоким гликемическим индексом и высоким содержанием углеводов не только старит кожу, но и негативно влияет на ее внешний вид.

Это также может быть связано с возрастными проблемами со здоровьем, такими как дегенерация желтого пятна и катаракта.

Какие перекусы следует выбирать?

Если вам хочется перекусить вечером или поздно поужинать, выбирайте более полезные заменители перекусов, которые вредят здоровью и красоте. Диетолог рекомендует более здоровые альтернативы, которые позволят вам удовлетворить вашу ночную тягу без вреда для здоровья кожи, например:

  • миску смешанных ягод, таких как черника, черника, малина,
  • морковные палочки с хумусом,
  • небольшая порция сыра,
  • горсть миндаля,
  • яблоко с арахисовым маслом.

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В материале использованы следующие источники - Molecular Aspects of Medicine, Strona Zdrowia.

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