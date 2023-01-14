Этими болезнями можно заразиться от кошек! Врач предупредила об опасности
Коты являются милым утешением для своих владельцев, но при этом они представляют определенную угрозу их здоровью. Ведь некоторые инфекционные болезни домашнего питомца могут передаваться людям.
О том, какими инфекционными болезнями могут заразить человека кошки, рассказала врач-инфекционист Анастасия Лишневская в своем Instagram.
Какими болезнями может заразить кот
"Научно доказано, что коты способствуют снижению артериального давления и улучшают состояние пациентов с депрессией. Но эти животные имеют свои особенности, о которых человек должен знать. К примеру, от кошек можно инфицироваться", - рассказывает эксперт.
Болезнь может передаться от кота через инфицированную слюну при наличии укушенных ран и царапин. Также через воздух или через укусы клещей и блох, которые коты могут приносить с улицы. Иногда заражение происходит из-за попадания яиц гельминтов на поверхности, к которым прикасается человек.
Какие болезни чаще всего передаются человеку и как распознать заболевание вовремя:
- Фелиноз (болезнь кошачьих царапин) - через несколько дней вокруг царапины могут появиться покраснения, папулы или пузырьки. Типичный признак - увеличение лимфатических узлов, которые расположенные ближе всего. Изредка возможно поражение внутренних органов.
- Токсокароз - вызывается проглатыванием яиц возбудителя и развитием гранулем в глазах и реже во внутренних органах. Может сопровождаться ухудшением зрения.
- Токсоплазмоз - возникает после проглатывания цист паразита из недожаренного мяса некоторых животных и кошачьих фекалий, может передаваться через плаценту. Течет в большинстве случаев бессимптомно, могут увеличиться лимфатические узлы. У лиц с пониженным иммунитетом (в том числе при наличии хронических инфекций) может наблюдаться лихорадка.
"Поэтому любите своих кошек, но следите за своим иммунитетом. Вовремя фиксируйте малейшие изменения и обследуйтесь на инфекции, которые могут подавлять иммунитет", - советует Лишневская.
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