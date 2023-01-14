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Этими болезнями можно заразиться от кошек! Врач предупредила об опасности

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Суббота 14 января 2023 17:55
Этими болезнями можно заразиться от кошек! Врач предупредила об опасности Какими болезнями может заразить кот (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Коты являются милым утешением для своих владельцев, но при этом они представляют определенную угрозу их здоровью. Ведь некоторые инфекционные болезни домашнего питомца могут передаваться людям.

О том, какими инфекционными болезнями могут заразить человека кошки, рассказала врач-инфекционист Анастасия Лишневская в своем Instagram.

Какими болезнями может заразить кот

"Научно доказано, что коты способствуют снижению артериального давления и улучшают состояние пациентов с депрессией. Но эти животные имеют свои особенности, о которых человек должен знать. К примеру, от кошек можно инфицироваться", - рассказывает эксперт.

Болезнь может передаться от кота через инфицированную слюну при наличии укушенных ран и царапин. Также через воздух или через укусы клещей и блох, которые коты могут приносить с улицы. Иногда заражение происходит из-за попадания яиц гельминтов на поверхности, к которым прикасается человек.

Какие болезни чаще всего передаются человеку и как распознать заболевание вовремя:

  • Фелиноз (болезнь кошачьих царапин) - через несколько дней вокруг царапины могут появиться покраснения, папулы или пузырьки. Типичный признак - увеличение лимфатических узлов, которые расположенные ближе всего. Изредка возможно поражение внутренних органов.
  • Токсокароз - вызывается проглатыванием яиц возбудителя и развитием гранулем в глазах и реже во внутренних органах. Может сопровождаться ухудшением зрения.
  • Токсоплазмоз - возникает после проглатывания цист паразита из недожаренного мяса некоторых животных и кошачьих фекалий, может передаваться через плаценту. Течет в большинстве случаев бессимптомно, могут увеличиться лимфатические узлы. У лиц с пониженным иммунитетом (в том числе при наличии хронических инфекций) может наблюдаться лихорадка.

"Поэтому любите своих кошек, но следите за своим иммунитетом. Вовремя фиксируйте малейшие изменения и обследуйтесь на инфекции, которые могут подавлять иммунитет", - советует Лишневская.

Ранее мы сообщали о том, что врач развенчала основной миф о котах и беременности.

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