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Вот сколько сахара человек на самом деле употребляет за день и как он вредит организму

Пятница 20 октября 2023 15:18
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Вот сколько сахара человек на самом деле употребляет за день и как он вредит организму Сколько сахара человек употребляет в день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Вера Курин

Люди могут тщательно следите за своим рационом и пытаться контролировать количество потребляемого сахара. Однако сахар может находиться в неожиданных продуктах, которые все потребляют каждый день в большом количестве.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога и нутрициолога Веры Курин в Instagram.

По словам специалиста, люди даже не догадываетесь о том, сколько сахара употребляют в день.

Колбаса

Несмотря на то, что учебные заведения включают, например, сосиски в рацион школьников, говорить о пользе этих продуктов, тем более для детского организма нельзя.

Все потому, что кроме высокого содержания жира, трансгенной сои и глутамата натрия в составе колбас и сосисок есть большое количество сахара, в среднем 20 чайных ложек на килограмм продукта.

Сок

В пакетированных соках не только большое количество искусственных красителей и консервантов, но и сахара (200 мл/5 ч.л). Вместо сока в пакетах лучше съесть фрукт целиком, получив не только витамины и микроэлементы, но и клетчатку.

Энергетики

Кроме огромных доз сахара (200 мл/6 ч.л), энергетики содержат еще и много другого вреда. Чрезмерное поступление кофеина с энергетическими напитками может привести к гиперстимуляции пищеварительного тракта, тошноте, рвоте, диарее и болям в животе.

Также кофеин может стать причиной рефлюкса, изжоги и эзофагита.

Йогурт

Многие люди такую категорию продуктов считают диетической. Кукурузные хлопья залиты питьевым йогуртом - не самый лучший завтрак.

Такой завтрак не только способен покрыть дневную норму сахара (200 г/4 ч.л), но и вреден для всей гормональной системы из-за резкого выброса инсулина.

"Целых 8 чайных ложек на полулитровую бутылочку йогурта - очень высокий показатель для здорового и диетического питания", - говорит диетолог.

К чему приведет чрезмерное потребление

Существует несколько довольно опасных заболеваний, которые сейчас невероятно распространены:

  • болезни сердца - к заболеваниям сердечно-сосудистой системы в большей степени подвержены те, кто ежедневно съедает количество сахара, превышающее норму
  • ожирение - лишний вес как раз и возникает от регулярного потребления простых углеводов
  • высокое кровяное давление

Ранее мы сообщали, чем можно заменить сахар в варенье.

Также мы писали, что будет с организмом, если на 30 дней откажетесь от сахара.

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диетолог нутриціолог