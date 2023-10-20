Вот сколько сахара человек на самом деле употребляет за день и как он вредит организму
Люди могут тщательно следите за своим рационом и пытаться контролировать количество потребляемого сахара. Однако сахар может находиться в неожиданных продуктах, которые все потребляют каждый день в большом количестве.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога и нутрициолога Веры Курин в Instagram.
По словам специалиста, люди даже не догадываетесь о том, сколько сахара употребляют в день.
Колбаса
Несмотря на то, что учебные заведения включают, например, сосиски в рацион школьников, говорить о пользе этих продуктов, тем более для детского организма нельзя.
Все потому, что кроме высокого содержания жира, трансгенной сои и глутамата натрия в составе колбас и сосисок есть большое количество сахара, в среднем 20 чайных ложек на килограмм продукта.
Сок
В пакетированных соках не только большое количество искусственных красителей и консервантов, но и сахара (200 мл/5 ч.л). Вместо сока в пакетах лучше съесть фрукт целиком, получив не только витамины и микроэлементы, но и клетчатку.
Энергетики
Кроме огромных доз сахара (200 мл/6 ч.л), энергетики содержат еще и много другого вреда. Чрезмерное поступление кофеина с энергетическими напитками может привести к гиперстимуляции пищеварительного тракта, тошноте, рвоте, диарее и болям в животе.
Также кофеин может стать причиной рефлюкса, изжоги и эзофагита.
Йогурт
Многие люди такую категорию продуктов считают диетической. Кукурузные хлопья залиты питьевым йогуртом - не самый лучший завтрак.
Такой завтрак не только способен покрыть дневную норму сахара (200 г/4 ч.л), но и вреден для всей гормональной системы из-за резкого выброса инсулина.
"Целых 8 чайных ложек на полулитровую бутылочку йогурта - очень высокий показатель для здорового и диетического питания", - говорит диетолог.
К чему приведет чрезмерное потребление
Существует несколько довольно опасных заболеваний, которые сейчас невероятно распространены:
- болезни сердца - к заболеваниям сердечно-сосудистой системы в большей степени подвержены те, кто ежедневно съедает количество сахара, превышающее норму
- ожирение - лишний вес как раз и возникает от регулярного потребления простых углеводов
- высокое кровяное давление
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