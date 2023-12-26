Вот что происходит с вашим телом, когда вы едите масло каждый день

Сливочное масло - продукт, который все едят почти каждый день. Однако следует знать, что происходит с организмом при ежедневном употреблении продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт EatingWell .

Воздействие на организм

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус назвала сливочное масло продуктом, "требующим нюансов при оценке его пищевой ценности".

"Обычно я избегаю называть продукты полезными или вредными, и я предпочитаю выяснять, как определенная еда вписывается в контекст всеобщего здорового питания", - отметила она.

А диетолог Элизабет Шоу акцентировала, что у сливочного масла все же есть некоторые достоинства. Оно является источником диетического жира, который следует употреблять в умеренных количествах и вместе с другими продуктами, богатыми питательными веществами, в вашем рационе.

Общее сбалансированное меню - ключ к поддержанию здорового обмена веществ.

Когда вы часто едите сливочное масло, то вот что происходит с организмом:

вы потребляете больше калорий

получаете небольшое количество полезных питательных веществ

увеличиваете потребление насыщенных жиров

Специалисты утверждают, что сливочное масло - один из богатейших источников насыщенных жиров в рационе, которые при чрезмерном потреблении увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как выбрать масло

Масло может обладать жирностью 82,5%, 72,5% и 63%. Если жирность ниже, такой продукт уже не может называться маслом.

Также необходимо обращать внимание на цену: более дешевые варианты скорее всего говорят о том, что перед вами не масло, а подделка с добавлением растительного сырья.

Кроме жирности и цены обязательно изучите его состав. В хорошем сливочном масле может быть указано только сливки или молоко.

Важно не покупать масло на стихийных рынках, какой бы привлекательной ни казалась цена. Все потому, что можно купить некачественный продукт и навредить здоровью.