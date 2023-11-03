Вот что нужно знать тем, кто хочет завести собаку

Когда в доме появляется щенок, привычный образ жизни меняется. Хозяева должны уделить достаточно времени животному. Поэтому прежде чем завести собаку, нужно кое-что знать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост кинолога и зоопсихолога Дарьи Магалецкой в Instagram.
Эксперт говорит, что животное нельзя ругать голосом и физически. Это самый важный запрет во взаимоотношениях человека и животного.
Наказание никак не решают причины нежелательного поведения и даже наоборот все усугублять. Хуже всего - вы портите формирование сверхважного контакта и доверия собачки к вам, ведь вы становитесь непредсказуемым для щенка и приносите негатив в его жизнь.
Эксперт советует научить цуцика правилам совместной жизни.
Следует минимизировать ситуации, в которых щенок может ошибиться:
Нужно наоборот подкреплять желаемое поведение, то есть поощрять (вкуснятиной, игрой, положительной эмоциональной реакцией) любое действие, которое для нас желательно:
Позвольте собаке быть собакой, гуляйте с ней, давайте ей время понюхать, получить новую информацию, взаимодействовать со средой и другими животными.
Учитесь понимать потребности животного, чтобы закрыть все потребности вашего щенка легальными способами.
Также следует наблюдать за языком тела, чтобы понимать желания и настроения животного.
"Будьте для своего щенка интересными, поддерживающими, понятными, предсказуемыми и безопасными - это лучший фундамент для любого вашего взаимодействия и счастливой совместной жизни", - говорится в сообщении.
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