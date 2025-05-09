Вот что с вами произойдет, если вы спите меньше шести часов в сутки: организм такое не простит

Нарушение работы мозга: внимание, память, решения

Если вы спите меньше 6 часов в сутки, мозг начинает работать в режиме "аварии". Страдает кратковременная память, снижается способность концентрироваться и принимать рациональные решения.

В исследовании Пенсильванского университета участники, которые спали 4-6 часов в течение 2 недель, показали когнитивные результаты, сравнимые с теми, кто не спал вообще 48 часов.

Гормональный сбой

Хронический недосып резко увеличивает уровень гормона стресса - кортизола. Это влияет на иммунитет, пищеварение, настроение и даже внешность (старение кожи, прыщи, отеки). В то же время снижается выработка мелатонина - природного антиоксиданта, который ещё и регулирует цикл сна.

"Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) повышается во время недосыпания, у здоровых женщин в фолликулярной фазе это связано со значительным повышением уровня ТТГ. Это вызывает нарушение менструального цикла, ановуляцию, аменорею и выкидыши", - предупреждает доктор Катарина Ледерле.

Возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Американская кардиологическая ассоциация отмечает: сон менее 6 часов повышает риск инфаркта, гипертонии, инсульта. В сердце просто не хватает времени на "перезагрузку" и начинается постепенная деградация системы.

Лишний вес и диабет

Недосып меняет уровень гормонов голода: грелина (увеличивается) и лептина (снижается). Это приводит к перееданию, особенно сладкого и жирного. Также ухудшается инсулиновая чувствительность - а это уже прямой путь к диабету 2 типа.

Иммунитет падает

Сон - ключевой для нормальной работы иммунной системы. Потеря даже одной ночи сна приводит к снижению активности T-клеток и естественных киллеров (NK-клеток), которые борются с вирусами и раковыми клетками.

"Существует сложная связь между циклами сна и бодрствования и нашей иммунной системой. Пока вы спите, ваша иммунная система вырабатывает защитные вещества, борющиеся с инфекциями, таки как цитокины. Она их использует для борьбы с чужеродными захватчиками, такими как бактерии и вирусы", - подчеркнул консультант здоровья и эксперт по сну доктор Сью Пикок.

Настроение и психическое здоровье

Хроническая усталость провоцирует тревожность, раздражительность, апатию. Известные исследования Гарвардской медицинской школы указывают на прямую связь между недосыпом и риском депрессии. Сон и тревога могут стать замкнутым кругом, потому что недостаток сна вызывает тревогу, а тревога вызывает недостаток сна.

Тревога может негативно влиять на способность вашего организма засыпать, поскольку мозг находится в режиме "бей или беги".

"Недостаток сна негативно влияет на всё, что нам нужно для успешного выполнения работы: когнитивные способности, принятие решений, память и продолжительность концентрации внимания", - добавила Катарина Ледерле.

Если вы регулярно спите менее 6 часов, это не "особенность организма", а сигнал, что вы себя системно разрушаете. Сон - не роскошь и не опция, это физиологическая необходимость.

По данным Национальной службы здоровья, взрослый человек в среднем должен спать от 7 до 9 часов в сутки.