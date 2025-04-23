Вот что с вами произойдет, если вы будете читать лежа

Однако врачи и специалисты по осанке бьют тревогу: эта, на первый взгляд, безобидная привычка может иметь ряд негативных последствий для вашего здоровья, от проблем со зрением до серьезных нарушений опорно-двигательного аппарата.

Нагрузка на зрение

Одна из первых систем, которая страдает от чтения лежа - это зрение. В положении лежа трудно соблюдать оптимальное расстояние от глаз до текста (рекомендовано 30-40 см). Книга или устройство часто располагаются слишком близко или под неудобным углом. Это заставляет глазные мышцы работать с повышенной нагрузкой, напрягаться под неестественным углом. Длительное пребывание в таком положении может вызвать:

Усталость глаз (астенопию): ощущение жжения, резь, сухость, покраснение глаз.

ощущение жжения, резь, сухость, покраснение глаз. Размытость зрения: временное ухудшение четкости изображения.

временное ухудшение четкости изображения. Головная боль: часто является следствием перенапряжения глазных и шейных мышц.

часто является следствием перенапряжения глазных и шейных мышц. Прогрессирование близорукости: хотя чтение лежа не является прямой причиной миопии, оно может усилить ее развитие, особенно у людей со склонностью.

Кроме того, при чтении лежа часто возникают проблемы с освещением. Неправильное расположение источника света или его недостаточность заставляют глаза еще больше напрягаться.

Проблемы с осанкой

Лежачая поза, хоть и кажется удобной, далека от физиологической для длительного фиксирования взгляда на тексте. Независимо от того, лежите вы на спине, на боку или на животе, позвоночник и мышцы находятся в искривленном положении:

На животе

Эта поза, пожалуй, самая худшая. Голова сильно запрокинута назад или повернута в сторону, что создает чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Спина при этом часто прогибается в пояснице. Это может привести к боли в шее, плечах, верхней и нижней частях спины, вызвать мышечные спазмы и даже спровоцировать смещение дисков при регулярном повторении.

На спине

Чтобы читать лежа на спине, приходится поднимать голову на подушках или держать книгу/устройство над лицом. В обоих случаях шея находится в напряженном согнутом положении, а руки быстро устают, что заставляет менять положение и искать неудобные опоры.

На боку

Чтение на боку вызывает искривление всего позвоночника, особенно в шейном и грудном отделах. Голова неестественно наклонена, одно плечо поднято, другое опущено. Это создает неравномерную нагрузку на мышцы и суставы, что может привести к боли, сколиозу (особенно у детей и подростков) и другим нарушениям осанки со временем.

Длительное пребывание в любой из этих нефизиологических поз может вызвать хроническую боль в спине и шее, головную боль напряжения, ухудшение кровообращения в отдельных участках.

Другие потенциальные проблемы

Кроме глаз и опорно-двигательного аппарата, чтение лежа может иметь и другие неприятные последствия. Например, чтение на животе может давить на органы брюшной полости, потенциально влияя на пищеварение и дыхание (диафрагма не может полноценно двигаться).

Как читать правильно?

Специалисты единогласно рекомендуют отдавать предпочтение чтению сидя. Идеальная поза - сидя на стуле с прямой спиной, с хорошей опорой для поясницы. Книга или устройство должны находиться на расстоянии 30-40 см от глаз, чуть ниже уровня глаз, чтобы не приходилось чрезмерно наклонять голову. Важно обеспечить качественное освещение, которое не слепит глаза, но достаточно ярко освещает текст.

Если вы все же предпочитаете читать в постели, старайтесь занять положение полусидя, используя подушки для поддержки спины и шеи, и держите книгу на комфортном расстоянии, возможно, используя подставку.