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Вот что с вами будет, если пить рассол из огурцов каждый день

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Понедельник 26 июня 2023 12:21
Вот что с вами будет, если пить рассол из огурцов каждый день Фото: Зачем пить рассол каждый день (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые из вас могут вздрогнуть при мысли о том, чтобы пить рассол из банки с квашеными огурцами. Однако те, кто его пробовал, знают, что это не только вкусно, но и очень полезно. Огурцы в процессе брожения меняют свой химический состав, благодаря сквашиванию они получают много молочной кислоты, оказывающей влияние на наш организм, а также множество витаминов и микроэлементов.

Огуречный рассол очень полезен, и его следует пить регулярно, пишет польский ресурс Przyslijprzepi.

Преимущества рассола

Сквашивание - отличный способ продлить срок хранения овощей. Соленые огурцы также славятся своими оздоровительными свойствами, поэтому есть их стоит как можно чаще.

Отличная новость состоит в том, что употреблять можно не только овощи, но и сок, который получается в процессе брожения.

Вода из соленых огурцов богата витамином С и ее регулярное употребление укрепляет наш иммунитет, что особенно важно осенью и зимой, когда организм ослаблен.

Кроме того, в рассоле есть витамин А, витамины группы В и витамин Е, а также магний, натрий, цинк, фосфор, калий и кальций.

Также там содержатся молочнокислые бактерии, регулирующие работу пищеварительного тракта. Регулярное употребление рассола (1 стакан в день) положительно влияет на:

  • кожу и ногти
  • пищеварение
  • похудение

Соленья также рекомендуются людям, страдающим похмельем. Рассол из-под квашеных огурцов содержит витамины и микроэлементы, которые в результате употребления большого количества алкоголя вымываются из организма, а их недостаток вызывает неприятные ощущения.

Кому нельзя пить рассол

Осторожность следует соблюдать людям с повышенным артериальным давлением и заболеваниями почек. В квашеных огурцах содержится много натрия, а это нежелательно при перечисленных выше заболеваниях.
Также людям с язвенной болезнью лучше не есть квашеные огурцы и не пить рассол.

Также мы ранее писали, каким напитком нельзя запивать ужин.

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