Вот что нужно сделать, чтобы седина еще не скоро появилась

Седина является признаком старения. Хотя это абсолютно нормальный этап нашей жизни, который нужно принять, все же большинство из нас хочет его "отодвинуть" как можно дальше. Полностью остановить поседение невозможно, но можно его отсрочить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Daily Mail .

Что провоцирует появление седины

С возрастом наши меланоциты - крошечные клетки кожи, производящие меланин, пигмент, который придает нашей коже и волосам цвет, начинают разрушаться. Результатом является то, что волосы на самом деле не седеют - они становятся полупрозрачными и выглядят седыми лишь потому, что они отражают свет от окружающих более темных волос.

Эксперты заявляют, что ничего плохого в седине нет и это один из нормальных процессов старения, которого не стоит стесняться. Вместе с тем они отмечают, что седина в среднем визуально добавляют к возрасту - 3 года мужчинам, и 6 лет - женщинам.

Также медики подсчитали, что веганство ускоряет процесс поседения примерно на 5 лет. Также на это может влиять наследственная предрасположенность.

Ниже приводим несколько советов от экспертов, которые помогут отсрочить поседение.

Откажитесь от курения

Уже давно известно, что табакокурение может ускорить поседения. Это объясняется тем, что токсины в сигаретах вызывают окислительный стресс, биологический процесс, во время которого нестабильные молекулы в организме, называемые свободными радикалами, образующимися во время курения, атакуют и разрушают здоровые клетки кожи головы, производящие меланин, пигмент, придающий цвет волосами.

Исследование Силезского медицинского университета в Польше, опубликованное в журнале Molecular and Cellular Biochemistry в 2014 году, показало, что регулярное влияние никотина - через табак, электронные сигареты или даже никотиновую резинку и пластыри - уменьшает выработку меланина в коже головы.

Избегайте солнечных лучей

Слишком длительное пребывание на солнце вредно не только для кожи, это также "ворует" цвет волос. Избыток УФ-лучей вызывает тот же окислительный стресс, что и курение, повреждая клетки кожи головы, производящие меланин, и ускоряет процесс поседения. Исследования показывают, что УФ-лучи также нарушают уровень кератина, белка в волосах, который укрепляет и защищает его.

Всем, кто проводит много времени на свежем воздухе, следует обязательно носить головной убор. Также следует использовать специальные кондиционеры, которые покрывают волосы антиоксидантным веществом, чтобы защитить его от повреждений, вызванных солнцем.

Обогащайте организм витамином В12

В веганских диетах не хватает витамина B12, который в большом количестве содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах. Но он не содержится во фруктах, овощах или зерновых.

Витамин B12 чрезвычайно важен для регенерации клеток, включая меланоциты, и без его достаточного количества в рационе он может привести к поседению волос.

Лучшими источниками B12 являются печень и красное мясо. Также этот витамин можно принимать в виде БАДов. Еще можно принимать железо. Ведь дефицит этого элемента влечет за собой поседение волос, также снижая уровень меланина.

Избегайте стресса

Наш организм запрограммирован на высвобождение определенных гормонов, таких как кортизол и норадреналин, когда нам что-то угрожает. Это часть естественной реакции "бейся или беги", которая имеет решающее значение для выживания наших предшественников в дикой природе.

Но если эта естественная реакция длится месяцами, то избыток кортизола может повлиять на наше тело. В режиме выживания мозг придает приоритет поставке крови и питательным веществам к клеткам и тканям, которые являются жизненно важными для выхода из кризиса. Несущественные клетки, такие как меланоциты, определяющие цвет волос, имеют низкий приоритет.

Стресс ускоряет поседение (фото: Freepik)

Научитесь снимать стресс с помощью упражнений и отдыха

Найдите занятие, которое расслабит вас и отвлечет от ежедневных забот - будь-то бег трусцой, садоводство, выпечка или чтение книги.

Если вы не думаете о стрессовых факторах в своей жизни по крайней мере час-два в день, уровень гормона стресса снизится и его влияние на волосы тоже.

Делайте массаж головы

Многие уверяют, что массаж головы - секрет молодости их волос. Хотя нет убедительных доказательств, что это работает, это имеет определенный смысл.

Нежный массаж кожи головы стимулирует приток крови к волосяным фолликулам и клеткам, производящим меланин, помогая волосам расти и, возможно, сохранить свой цвет. Большое количество крови, богатой питательными веществами, необходимо для роста и цвета волос.

Проверьте свою щитовидную железу

Щитовидная железа - это железа, которая выделяет гормоны, в частности регулирующий обмен веществ в организме. Исследования показывают, что когда уровень тироксина низкий, потому что железа не работает должным образом, человек страдает усталостью, увеличением веса, депрессией и болями в суставах. Он также уменьшает выработку меланина клетками кожи головы, придающими волосам цвет.

Впрочем, пациенты восстанавливают цвет волос после того, как щитовидную железу лечат синтетической формой тироксина под названием левотироксин.

Загородная жизнь может замедлить процесс поседения

Токсины, которые мы вдыхаем и дизельные пары, что попадают в кровь, могут спровоцировать окислительный стресс - повреждая здоровые клетки кожи головы, уменьшая их способность производить меланин, необходимый для сохранения цвета.

Большему риску подвергаются городские жители. Недавний отчет показал, что население Лондона, например, подвергается влиянию токсинов, таких как диоксид азота, превышающий нормы Всемирной организации здравоохранения.