Вот что нужно есть, чтобы прожить подольше. Ловите список самых полезных продуктов

Что есть, чтобы прожить дольше

"Ключ состоит в том, чтобы избегать обработанных пищевых продуктов, которые часто содержат много нездоровых жиров, сахара и натрия и могут способствовать разнообразным проблемам со здоровьем", - говорит Анант Винджамури, доктор медицинских наук, главный врач заведения Modern Age.

Диета играет важную роль в процессе старении и является решающим фактором образа жизни, который гарантирует вам дольше здоровую жизнь.

"Диета, богатая разнообразной растительной пищей - фруктами, овощами, цельнозерными, бобовыми, орехами и семенами - связана с большей продолжительностью жизни. Эти продукты содержат большое количество фитохимических веществ и флавоноидов, соединений, оказывающих антиоксидантное действие", - говорит доктор Винджамури.

Орехи

Эпохальное исследование PREDIMED наблюдало значительное снижение риска серьезных сердечно-сосудистых проблем среди тех, кто соблюдал средиземноморскую диету с ореховой смесью по сравнению с диетой с пониженным содержанием жира. Группа, которая ела орехи, имела на 39% более низкий риск смертности.

"Орехи богаты ненасыщенными жирами (полезной формой жира), клетчаткой, антиоксидантами, а также определенными витаминами и минералами, которые вместе способствуют здоровью сердца, помогают контролировать вес и, возможно, способствуют долголетию", - говорит доктор Винджумури.

Полезными являются любые орехи: миндаль, арахис, фундук, фисташки и т.д.

Куркума

Эта специя содержит куркумин - биоактивное соединение с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Хроническое воспаление является значимым фактором многих заболеваний, связанных со старением, и противовоспалительный эффект куркумина помогает смягчить это. Это подтверждают исследования 2021 года.

Кроме этого, согласно обзору 2022 года в Cells, куркумин связан с меньшим риском сердечных заболеваний, которые являются основной причиной смерти в США.

Эксперты советуют всегда сочетать куркуму с черным перцем, поскольку повышает биодоступность куркумина.

Оливковое масло первого отжима

Богатое антиоксидантами оливковое масло с высоким содержанием здоровых жиров является основным продуктом средиземноморской диеты.

Исследование 2022 года в Журнале Американского колледжа кардиологии показало, что люди, употреблявшие более 1/2 ст. л. оливкового масла в день, имели на 19% меньший риск смерти (по какой-либо причине), чем те, кто редко или никогда не употреблял оливковое масло.

В частности, люди, наслаждавшиеся оливковым маслом, имели на 29% меньше риск смерти от нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера), на 19% ниже риск сердечных заболеваний и на 17% ниже риск смерти от рака.

Заправляйте салаты оливковым маслом (фото: Freepik)

Зеленый чай

"Зеленый чай богат кверцетином, растительным флавоноидом, который проявляет антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые свойства", - объясняет Винджумури.

Исследование 2022 года в Molecules показывает, что кверцетин может уничтожать стареющие клетки - это клетки, которые перестали делиться. Это значит, что можно замедлить старение.

По словам доктора Винджумури, считается, что кверцетин активирует ген SIRT1 - важный фактор долголетия, улучшая способность организма восстанавливать ДНК и потенциально замедляя старение.

Лук

Согласно тому же исследованию 2022 года Molecules, лук является самым богатым источником кверцетина, антиоксиданта, который имеет защитную функцию против старения.

Рандомизированное клиническое исследование 2021 года в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, что употребление богатого кверцетином лука помогло улучшить когнитивные функции.

В блюда можно добавлять не только свежий лук. Попытайтесь его также карамелизовать с оливковым маслом первого отжима и дополнить им омлет или салат.

Цельные зерна

Отказ от сложных углеводов не является ключом к более долгой жизни. На самом деле люди, которые ели около 70 г цельного зерна (что эквивалентно примерно 1,5 кусочка цельнозернового хлеба) ежедневно, имели меньший риск преждевременной смерти по сравнению с группой, которая ела меньше цельнозерных продуктов или вообще не ела их, согласно исследованию Circulation 2016 года.

Если вы не очень любите хлеб, вы можете включить в свой рацион другие богатые питательными веществами цельнозерновые продукты, такие как дикий рис, овсянку и хлопья с низким содержанием сахара.

Ягоды

Ягоды наполнены особым типом антиоксидантов, которые называются флавоноидами, они связанны с продлением жизни.

Исследование British Journal of Nutrition рассматривало данные Исследования здоровья медсестер, одного из крупнейших исследований факторов риска серьезных хронических заболеваний у женщин, наблюдавшее более 93 тыс. женщин в течение десятилетий.

Исследователи обнаружили тесную связь между употреблением продуктов, богатых флавоноидами, в том числе черники и клубники, а также красного вина, чая и перца и меньшим риском смертности от всех причин.