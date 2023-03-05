Вот что случается, если женщина регулярно не испытывает оргазм

Зачем женщине получать оргазм?

Во-первых, оргазм - это самое приятное телесное чувство, которое может испытать только женщина (у мужчин оргазм другого качества и интенсивности).

Во-вторых, оргазм - это перезагрузка нервной системы, а значит освобождение от накопленного стресса, накопленного напряжения и отрицательных эмоций. Это значит, что именно оргазм помогает женщине поддерживать эмоциональный баланс.

Если женщина его не получает (симулирует) или получает оргазм слабой интенсивности (как чих), она эмоционально нестабильна и срывается на близких. Эмоциональное выгорание тоже может являться следствием отсутствия у женщины оргазма.

В третьих, за счет освобождения от стресса и стабилизации уровня нейромедиаторов, оргазм улучшает кровообращение в организме, особенно в органах малого таза, тем самым улучшая состояние здоровья и этих областей и организма в целом. Работа эндокринной системы также налаживается.

Четвертая причина: оргазм эмоционально привязывает женщину к мужчине. При сексуальном контакте пара проходит несколько стадий цикла сексуального отклика. Одна из стадий - психическая переработка полученного опыта. Если оргазм был, на этой стадии у женщины возникает ощущение эйфории и усиливаются чувства к партнеру.

Если оргазма не было, то в стадии психической переработки женщина будет испытывать разочарование в сексе, себе и партнере, что значительно ухудшает качество отношений, если еще и имеет накопительный эффект. Поэтому семьи, где женщина оргазмирует, обычно крепче и наоборот: нет оргазма - в паре конфликты, претензии и эмоциональные срывы на партнера.

Пятая причина: оргазм влияет на самооценку. Удовлетворенность женщины в сексе дарит ощущение, что ее удовольствие для партнера важно, а значит она для него сексуальна и желательна. А это повышает ее самооценку в разы.

Названные выше причины - это пять основных, а их на самом деле гораздо больше.

Что будет, если оргазм вычеркнуть из жизни женщины

Соответственно, если женщина будет постоянно избавлена от оргазма, качество ее жизни, качество отношений будут хуже.

Так что женщинам не стоит отказываться от удовольствия и говорить мужчине правду, а не симулировать оргазм.