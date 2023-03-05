Вот что случается, если женщина регулярно не испытывает оргазм

Женский оргазм более сложный, чем мужской, многие женщины постоянно остаются без разрядки, считая, что "ничего страшного". Но это не так – оргазм важен для физического, психического здоровья, а также для крепких отношений.
Об этом в Instagram рассказала психолог и сексолог Юлия Дамочкина.
Во-первых, оргазм - это самое приятное телесное чувство, которое может испытать только женщина (у мужчин оргазм другого качества и интенсивности).
Во-вторых, оргазм - это перезагрузка нервной системы, а значит освобождение от накопленного стресса, накопленного напряжения и отрицательных эмоций. Это значит, что именно оргазм помогает женщине поддерживать эмоциональный баланс.
Если женщина его не получает (симулирует) или получает оргазм слабой интенсивности (как чих), она эмоционально нестабильна и срывается на близких. Эмоциональное выгорание тоже может являться следствием отсутствия у женщины оргазма.
В третьих, за счет освобождения от стресса и стабилизации уровня нейромедиаторов, оргазм улучшает кровообращение в организме, особенно в органах малого таза, тем самым улучшая состояние здоровья и этих областей и организма в целом. Работа эндокринной системы также налаживается.
Четвертая причина: оргазм эмоционально привязывает женщину к мужчине. При сексуальном контакте пара проходит несколько стадий цикла сексуального отклика. Одна из стадий - психическая переработка полученного опыта. Если оргазм был, на этой стадии у женщины возникает ощущение эйфории и усиливаются чувства к партнеру.
Если оргазма не было, то в стадии психической переработки женщина будет испытывать разочарование в сексе, себе и партнере, что значительно ухудшает качество отношений, если еще и имеет накопительный эффект. Поэтому семьи, где женщина оргазмирует, обычно крепче и наоборот: нет оргазма - в паре конфликты, претензии и эмоциональные срывы на партнера.
Пятая причина: оргазм влияет на самооценку. Удовлетворенность женщины в сексе дарит ощущение, что ее удовольствие для партнера важно, а значит она для него сексуальна и желательна. А это повышает ее самооценку в разы.
Названные выше причины - это пять основных, а их на самом деле гораздо больше.
Соответственно, если женщина будет постоянно избавлена от оргазма, качество ее жизни, качество отношений будут хуже.
Так что женщинам не стоит отказываться от удовольствия и говорить мужчине правду, а не симулировать оргазм.
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