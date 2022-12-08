Вот что случится с вами, если часто есть "Роллтон"

Во время постоянных отключений света многие спасаются простой пищей, которую быстро готовить, как бутерброды, или вермишель быстрого приготовления, типа "Роллтона".
Насколько это вредно, читайте ниже в материале Styler.
Эксперты говорят, что в быстрой вермишели пользы никакой, кроме того, она дает насыщение на очень короткое время, ведь содержит очень много "быстрых" углеводов.
В целом натурального в такой вермишели, практически ничего нет, а тем более ароматизаторы, красители, консерванты – такие вещества больше содержатся в приправе, которая придает вкус вермишели – больше вредят здоровью, поэтому совсем не приносят пользы.
Вредить можно, если есть такие макароны слишком часто, например, ежедневно. А вот иногда, когда нужно быстро перекусить, "Роллтоном" себя побаловать все же можно.
Как рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не более 5 грамм соли на человека в день.
В лапше быстрого приготовления слишком много соли, и если ее часто есть, это может привести к проблемам со здоровьем.
Семь основных питательных веществ, необходимых человеческому организму, включают углеводы, жиры, белки, витамины, пищевые волокна, минералы и воду.
Лапша быстрого приготовления готовится при высокой температуре, и большинство питательных веществ в ней почти уничтожается, оставаясь только много углеводов и жиров.
"Употребление лапши быстрого приготовления в течение длительного времени приведет к недоеданию, поскольку в лапше быстрого приготовления серьезно не хватает основных питательных веществ, таких как белок, волокна и витамины", - утверждает медик.
Раньше мы писали, что случится с организмом, если отказаться от кофе хотя бы на месяц.
Кроме того, сообщалось, что произойдет, если часто пить красное вино.