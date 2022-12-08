Вот что случится с вами, если часто есть "Роллтон"

Есть ли в таких макаронах хоть какая-то польза

Эксперты говорят, что в быстрой вермишели пользы никакой, кроме того, она дает насыщение на очень короткое время, ведь содержит очень много "быстрых" углеводов.

В целом натурального в такой вермишели, практически ничего нет, а тем более ароматизаторы, красители, консерванты – такие вещества больше содержатся в приправе, которая придает вкус вермишели – больше вредят здоровью, поэтому совсем не приносят пользы.

Вредить можно, если есть такие макароны слишком часто, например, ежедневно. А вот иногда, когда нужно быстро перекусить, "Роллтоном" себя побаловать все же можно.

Лапша содержит много соли

Как рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не более 5 грамм соли на человека в день.

В лапше быстрого приготовления слишком много соли, и если ее часто есть, это может привести к проблемам со здоровьем.

Питательные вещества уничтожаются

Семь основных питательных веществ, необходимых человеческому организму, включают углеводы, жиры, белки, витамины, пищевые волокна, минералы и воду.

Лапша быстрого приготовления готовится при высокой температуре, и большинство питательных веществ в ней почти уничтожается, оставаясь только много углеводов и жиров.

"Употребление лапши быстрого приготовления в течение длительного времени приведет к недоеданию, поскольку в лапше быстрого приготовления серьезно не хватает основных питательных веществ, таких как белок, волокна и витамины", - утверждает медик.